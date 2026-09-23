Thương hiệu thức ăn cho mèo hàng đầu Nhật Bản đón đầu xu hướng mới tại Việt Nam

Thị trường thú cưng Việt Nam đang bước sang giai đoạn cao cấp hóa (premiumization), mở ra cơ hội cho những thương hiệu quốc tế lâu đời và có thế mạnh về sản phẩm chuyên biệt, trong đó có Silver Spoon – thương hiệu thức ăn cho mèo hàng đầu Nhật Bản – với việc ra mắt dòng sản phẩm súp thưởng tốt cho sức khỏe mèo tháng 9 này.

Việt Nam bước vào giai đoạn cao cấp hóa thị trường thú cưng

Cùng với mức sống được cải thiện và xu hướng xem thú cưng như một thành viên trong gia đình, cách người Việt chi tiêu cho chó, mèo đang thay đổi đáng kể.

Theo báo cáo Pet Care in Vietnam 2026 của Euromonitor International, doanh số bán lẻ ngành chăm sóc thú cưng tại Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh, dự kiến đạt 170 triệu USD trong năm 2026. Đáng chú ý, thị trường ghi nhận xu hướng ưu tiên rõ rệt hơn đối với các sản phẩm cao cấp, tập trung vào sức khỏe và có nhiều chức năng.

Riêng ngành thức ăn cho mèo, Euromonitor cũng chỉ ra rằng tăng trưởng đang được thúc đẩy bởi các sản phẩm cao cấp và đa chức năng, trong đó nhóm súp thưởng và thực phẩm bổ sung có diễn biến tích cực. Điều đó cho thấy nhu cầu của chủ nuôi không còn chỉ dừng ở chuyện “cho mèo ăn no” hay “mèo thích vị gì”, mà đang dịch chuyển sang những câu hỏi cụ thể hơn: sản phẩm có thành phần gì, có phù hợp với tuổi của mèo hay không và có đáp ứng được nhu cầu chăm sóc riêng của từng bé hay không.

Sự chuyển dịch này cũng khiến Việt Nam trở thành một thị trường đáng chú ý hơn đối với các thương hiệu chăm sóc thú cưng quốc tế. Thay vì chỉ đưa vào những dòng sản phẩm cơ bản, các doanh nghiệp có thêm dư địa giới thiệu những lựa chọn cao cấp và chuyên biệt vốn đã phổ biến tại các thị trường phát triển.

Thị trường đồ ăn cho thú cưng Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ, thu hút sự chú ý của các doanh nghiệp quốc tế

Từ thế mạnh “ăn ngon” của Nhật Bản đến nhu cầu chăm sóc chuyên biệt tại Việt Nam

Một trong những thương hiệu đi theo hướng này là Silver Spoon, được Diana Unicharm nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản và phân phối tại Việt Nam từ năm 2023. Silver Spoon là thương hiệu thức ăn cho mèo hàng đầu Nhật Bản trong 5 năm liên tiếp, với thế mạnh lâu năm về nguyên liệu và trải nghiệm ăn ngon miệng cho mèo.

Tại Việt Nam, thương hiệu đang mở rộng từ các sản phẩm tập trung vào độ ngon sang nhóm sản phẩm hướng tới chăm sóc sức khỏe theo từng nhu cầu, tiêu biểu là dòng Silver Spoon Súp thưởng tốt cho sức khỏe.

Dòng mới gồm bốn lựa chọn. Good for Kidney – Tốt cho thận có công thức điều chỉnh giảm Phốt pho và Sodium, giúp giảm lượng Phốt pho và Natri thận cần xử lý, từ đó hỗ trợ giảm gánh nặng cho thận; sản phẩm được định hướng cho mèo trưởng thành, mèo lớn tuổi hoặc mèo uống ít nước.

Hairball Care – Kiểm soát búi lông bổ sung chất xơ cellulose, hỗ trợ lông đi qua đường tiêu hóa và đào thải theo phân, qua đó giúp giảm hình thành búi lông trong dạ dày.

Trong khi đó, Multi Vitamin – Vitamin tổng hợp bổ sung vitamin A, B, D, E, K cùng khoáng chất và được định hướng cho mèo kén ăn hoặc cần bồi bổ. Additives Free – Vị tự nhiên có công thức không hương liệu, không màu thực phẩm, không chất điều vị, phù hợp với mèo có hệ tiêu hóa nhạy cảm hoặc mèo lớn tuổi.

Điểm chung của bốn sản phẩm là không chỉ tạo thêm lựa chọn về hương vị mà chia sản phẩm theo nhu cầu chăm sóc cụ thể của từng chú mèo.

Bốn sản phẩm mới của Silver Spoon Súp thưởng tập trung vào việc hỗ trợ cải thiện các vấn đề sức khỏe phổ biến của mèo

Đưa tư duy chăm sóc kiểu Nhật vào khoảnh khắc thưởng hằng ngày

Sự xuất hiện của 4 loại Silver Spoon Súp thưởng tốt cho sức khỏe phản ánh một thay đổi lớn hơn trong ngành chăm sóc thú cưng: sản phẩm dành cho thú cưng ngày càng được phát triển gần với logic chăm sóc cá nhân hóa dành cho con người.

Nếu trước đây súp thưởng chủ yếu gắn với niềm vui, bonding hay “dụ” mèo ăn ngon hơn, những dòng sản phẩm mới đang kết hợp thêm yếu tố dinh dưỡng và chăm sóc. Thiết kế dạng thìa độc quyền của Silver Spoon cũng là một phần trong trải nghiệm đó. Với phần miệng thìa bo tròn, sản phẩm hạn chế gây thương tổn cho lưỡi mèo khi ăn.

Silver Spoon Súp thưởng dạng thìa - thiết kế độc quyền của thương hiệu Nhật Bản - hỗ trợ mèo ăn dễ dàng và ngon miệng hơn

Ở góc độ thị trường, động thái này cũng cho thấy các thương hiệu Nhật đang nhìn thấy dư địa cho những sản phẩm chăm sóc thú cưng có giá trị cao hơn tại Việt Nam. Khi người nuôi sẵn sàng tìm hiểu kỹ hơn về dinh dưỡng và nhu cầu riêng của thú cưng, cơ hội sẽ thuộc về những thương hiệu có khả năng kết hợp chất lượng, độ ngon miệng, sự tiện lợi và giải pháp chăm sóc chuyên biệt.

Với Silver Spoon, Việt Nam vì thế không chỉ là nơi mở rộng danh mục sản phẩm, mà còn là thị trường để thương hiệu đưa triết lý chăm sóc theo từng nhu cầu vào đời sống hằng ngày của những gia đình nuôi mèo.

Silver Spoon Health là thức ăn hỗ trợ/chăm sóc theo nhu cầu dinh dưỡng, không phải thuốc và không thay thế phác đồ điều trị của bác sĩ thú y.