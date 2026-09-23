Đề xuất bỏ phạt cộng dồn, gỡ vướng cho doanh nghiệp đóng mã số thuế

Nhiều doanh nghiệp cho biết phải nộp phạt hàng trăm triệu đồng do các tờ khai chậm được tính cộng dồn khi đóng mã số thuế. Đại biểu HĐND kiến nghị TPHCM chỉ xử phạt một lần để hỗ trợ người nộp thuế.

Trong phiên thảo luận tại kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TPHCM sáng 22/9, đại biểu Trần Thành Trọng nêu ra những vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình triển khai chiến dịch làm sạch mã số thuế.

Theo ông Trọng, ngành thuế đang tích cực chuẩn hóa dữ liệu, hạn chế gian lận và trục lợi mã số thuế. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp sau khi thành lập đã tạm ngừng hoạt động hoặc chuyển địa điểm, không phát sinh doanh thu trong thời gian dài.

Khi làm thủ tục đóng mã số thuế, các doanh nghiệp này phải kê khai lại nghĩa vụ thuế (nếu có) và đối mặt với việc bị xử phạt do chậm nộp hồ sơ khai thuế.

Ông Trọng dẫn chứng, với doanh nghiệp nhỏ và vừa, nếu các vi phạm chậm nộp hồ sơ khai thuế được tính qua nhiều năm và nhiều tờ khai, số tiền phạt có thể lên tới "vài trăm triệu đồng cho việc hoàn tất thủ tục đóng mã số thuế”.

Đại biểu HĐND TPHCM Trần Thành Trọng phát biểu tại phiên thảo luận. Ảnh: Nguyễn Huế.

Theo đại biểu, mức phạt cộng dồn có thể khiến doanh nghiệp e ngại việc hoàn tất thủ tục đóng mã số thuế hoặc giải thể, dẫn đến số liệu doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thiếu chính xác.

Từ thực tế này, đại biểu đề nghị HĐND TPHCM nghiên cứu ban hành nghị quyết, vận dụng các cơ chế, chính sách mới để đẩy nhanh việc đóng mã số thuế, giảm tiền phạt vi phạm hành chính do chậm nộp tờ khai.

"Theo tôi, chỉ nên phạt một lần, không cộng dồn theo số tờ khai và thời gian chậm nộp, qua đó tạo thuận lợi cho doanh nghiệp giải thể, đóng mã số thuế nhanh chóng” - ông Trọng đề xuất.

Trong thời gian HĐND TPHCM chưa xử lý kiến nghị này, ông đề nghị ngành thuế chuẩn hóa quy trình đóng mã số thuế theo hướng đơn giản, hướng dẫn một lần để doanh nghiệp nhanh chóng hoàn tất thủ tục, qua đó có được dữ liệu thực tế, đầy đủ về số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn.

Trước đề xuất này, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh cho biết UBND TP đã chỉ đạo ngành thuế rà soát, làm rõ và tháo gỡ các vướng mắc cho doanh nghiệp.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Nguyễn Huế.

Ông cũng đề nghị UBND TP tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành tiếp thu đầy đủ ý kiến tại phiên thảo luận, phối hợp với các ban HĐND khẩn trương chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo nghị quyết để trình ký ban hành.

Vừa qua, UBND TPHCM đã ban hành công văn triển khai phối hợp thực hiện "Chiến dịch làm sạch mã số thuế - tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”.

UBND TPHCM chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát, phân loại, xử lý các trường hợp doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đăng ký; lập danh sách để xử lý vi phạm, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với các trường hợp đủ điều kiện theo quy định.

Với các trường hợp có dấu hiệu mua bán hóa đơn, trốn thuế, lợi dụng pháp nhân hoặc mã số thuế để vi phạm pháp luật, cơ quan thuế sẽ chuyển tin báo, hồ sơ kiến nghị khởi tố sang cơ quan công an khi có đủ căn cứ.