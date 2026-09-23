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Kinh tế

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ADB nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam

Việt Linh

TPO - Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2026 lên 7,8%, từ mức 7,2% đưa ra hồi tháng 7, nhờ kết quả tăng trưởng tích cực trong nửa đầu năm. Tuy nhiên, ADB cảnh báo áp lực lạm phát, tỷ giá và tín dụng đang gia tăng.

Tại họp báo về kinh tế Việt Nam sáng nay (23/9), ADB nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm 2026 và 2027, phản ánh kết quả tăng trưởng kinh tế vượt kỳ vọng trong nửa đầu năm nay.

Theo ADB, nền kinh tế Việt Nam duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực trong nửa đầu năm, với tổng sản phẩm trong nước tăng 8,2%, cao hơn mức 7,5% cùng kỳ năm 2025. Động lực tăng trưởng đến từ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục mở rộng, tiêu dùng trong nước tăng mạnh và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài được duy trì ổn định.

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ADB họp báo về kinh tế Việt Nam sáng 23/9. Ảnh: Việt Linh.

Ông Shantanu Chakraborty - Giám đốc quốc gia của ADB tại Việt Nam - cho biết: “Kết quả kinh tế tích cực của Việt Nam trong nửa đầu năm nay cho thấy khả năng chống chịu vững vàng và tiềm năng duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế. Để giữ vững xu hướng này và đạt được những bước tiến có chất lượng cao hơn, Việt Nam cần tiếp tục điều hành kinh tế vĩ mô một cách thận trọng nhằm kiềm chế lạm phát, bảo đảm ổn định tài chính, đẩy nhanh cải cách cơ cấu, đồng thời bảo đảm nền kinh tế tiếp tục mở rộng dựa vào đầu tư mang lại những cải thiện về năng suất”.

ADB đã nâng dự báo tăng trưởng của năm 2026 so với mức 7,2% (công bố tháng 7/2026), trong khi dự báo cho năm 2027 cũng được nâng lên từ mức 7%, phản ánh nhu cầu trong nước mạnh mẽ hơn, đầu tư được đẩy nhanh và ngành chế biến, chế tạo tăng trưởng vững chắc.

Lạm phát dự kiến ở mức 4,3% trong năm 2026 và 4% trong năm 2027, trong bối cảnh áp lực cầu tiếp tục duy trì và chi phí năng lượng, nhập khẩu gia tăng.

ADB cảnh báo, tăng trưởng tín dụng nhanh có thể làm gia tăng những yếu tố rủi ro của hệ thống tài chính, trong khi các doanh nghiệp nhỏ tiếp tục gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn.

Ông Bùi Minh Giáp - chuyên gia kinh tế trưởng ADB tại Việt Nam - cho rằng thách thức của Việt Nam là duy trì tăng trưởng cao nhưng đồng thời nâng chất lượng tăng trưởng. Điều này đòi hỏi đầu tư công hiệu quả hơn, thị trường vốn phát triển sâu hơn, hệ thống ngân hàng bền vững hơn, khu vực tư nhân có năng lực cao hơn và liên kết với khu vực FDI thực chất hơn.

“Để tăng trưởng bền vững, nhất thiết phải chuyển mạnh từ việc mở rộng các yếu tố đầu vào sang nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng chống chịu của nền kinh tế”, ông Giáp nhấn mạnh.

Ba nhóm rủi ro cần theo dõi gồm bất định từ bên ngoài, rủi ro tài chính trong nước và tiến độ, chất lượng đầu tư công.

Việt Linh
#tăng trưởng GDP #Việt Nam #ADB #kinh tế #đầu tư #chế biến #tài chính

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