Thủ tướng yêu cầu rà soát, sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông

TPO - Bộ Giáo dục và Đào tạo phải khẩn trương rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, xử lý những bất cập phát sinh, bảo đảm việc dạy và học ổn định, hiệu quả và báo cáo Thủ tướng trước ngày 5/10.

Kết luận của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo nhấn mạnh yêu cầu rà soát, sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tại các địa phương.

Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao khẩn trương rà soát, tổng hợp tình hình, tổ chức họp trực tuyến với các địa phương, xác định rõ những hạn chế, bất cập. Đồng thời, Bộ cần chủ động có giải pháp xử lý các vướng mắc thuộc thẩm quyền và đề xuất, kiến nghị cụ thể.

Theo yêu cầu, Bộ Giáo dục và Đào tạo phải tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 5/10/2026.

Liên quan đến lĩnh vực này, thống kê từ Bộ Nội vụ cho thấy, sau sắp xếp, hệ thống giáo dục công lập tại 34 địa phương dự kiến giảm gần 19.000 đầu mối. Tổng số cơ sở giáo dục công lập được tinh gọn từ 37.530 xuống còn 18.548, tương đương mức giảm 50,6%.

Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học, giảm áp lực thi cử (Ảnh minh họa)

Nội dung quan trọng khác cũng được Thủ tướng lưu ý Bộ Giáo dục và Đào tạo cần xác định rõ những hạn chế, bất cập, khó khăn, vướng mắc trong nội dung và quá trình triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông và bộ sách giáo khoa hiện nay.

Trong đó, Chương trình giáo dục phổ thông cần được rà soát kỹ, hoàn thiện theo hướng giảm tải, lấy giáo dục phổ thông làm nền tảng, bảo đảm mọi học sinh được học tập, được trang bị đầy đủ những kiến thức, kỹ năng, phẩm chất và năng lực cần thiết.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh việc chú trọng giáo dục đạo đức, nhân cách, lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến. Bên cạnh đó, cần bổ sung nội dung về các nhân vật lịch sử, tiền bối cách mạng, các giá trị lịch sử, văn hóa và truyền thống dân tộc.

Yêu cầu đặt ra là Chương trình và sách giáo khoa phải phù hợp với đặc điểm, điều kiện và trình độ phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn dạy và học của giáo viên, học sinh ở các vùng, miền.

Đổi mới phương pháp dạy và học, giảm áp lực thi cử

Theo đó, chương trình không để có quá nhiều kiến thức chuyên sâu gây áp lực cho công tác dạy và học, hoặc những nội dung không thực sự cần thiết đối với mặt bằng giáo dục phổ thông. Những kiến thức chuyên sâu được định hướng dành cho tài liệu tham khảo, nâng cao của các môn học. Việc này đồng thời được đặt trong yêu cầu góp phần giảm áp lực thi cử, tuyển sinh.

Trong quá trình rà soát, hoàn thiện, Bộ Giáo dục và Đào tạo phải cầu thị, lắng nghe ý kiến của đội ngũ giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và các tầng lớp nhân dân.

Đặc biệt, cần lắng nghe ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học và nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy để tiếp tục hoàn thiện chương trình, sách giáo khoa.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục nghiên cứu đổi mới phương pháp dạy và học, kiểm tra đánh giá, thi và tuyển sinh.

Việc đổi mới phải được thực hiện trên cơ sở đánh giá đầy đủ các yếu tố tác động, ảnh hưởng và có lộ trình phù hợp.

Theo đó, mục tiêu được đặt ra là bảo đảm đánh giá đúng thực chất chất lượng dạy và học, trình độ của người học và công bằng trong thi cử.