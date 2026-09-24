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Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội làm Phó Chủ tịch thành phố Bắc Ninh

Nguyễn Thắng

TPO - Ngày 24/9, ông Đào Thanh Trường – Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh.

Ngày 24/9, HĐND thành phố Bắc Ninh tổ chức kỳ họp lần thứ nhất. Tại kỳ họp, UBND thành phố Bắc Ninh đã giới thiệu ông Đào Thanh Trường - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh để HĐND thành phố bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh. Các đại biểu đã nhất trí biểu quyết bầu ông Đào Thanh Trường làm Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh.

Trước đó, Ban Bí thư Trung ương đã quyết định chỉ định ông Đào Thanh Trường tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh. Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh, ông Trường là Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

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Lãnh đạo thành phố Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng ông Trường (thứ 3 bên trái). Ảnh: Nguyễn Thắng.

Theo tìm hiểu của phóng viên, ông Trường (SN 1980), ông sinh ra ở thành phố Hải Phòng. Ông được bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư Xã hội học năm 2016. Ông là chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu và phân tích chính sách; quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tháng 8/2024, ông Đào Thanh Trường, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trước đó, ông Trường từng đảm nhiệm nhiều chức vụ lãnh đạo, quản lý quan trọng như: Chủ nhiệm Bộ môn Quản lý Khoa học và Công nghệ, Trưởng khoa Khoa học Quản lý, Viện trưởng Viện Chính sách và Quản lý (Trung tâm nghiên cứu trọng điểm của Đại học Quốc gia Hà Nội).

Nguyễn Thắng
#Ông Đào Thanh Trường #UBND thành phố Bắc Ninh #Đại học Quốc gia Hà Nội #Chức vụ lãnh đạo

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