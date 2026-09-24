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Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc: Việt Nam là trụ cột quan trọng của chủ nghĩa đa phương

Minh Hạnh

TPO - Theo Đặc phái viên TTXVN, ngày 23/9, tại Trụ sở Liên Hợp Quốc (LHQ), thành phố New York (Mỹ), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tại cuộc gặp, người đứng đầu LHQ chia sẻ những kỷ niệm thời trẻ tham gia phong trào phản đối chiến tranh ở Việt Nam, bày tỏ sự ngưỡng mộ trước những thành tựu phát triển nổi bật của Việt Nam sau 40 năm Đổi mới, đồng thời khẳng định Việt Nam đã trở thành một trụ cột quan trọng của chủ nghĩa đa phương với mối quan hệ hợp tác đặc biệt và khác biệt.

Đánh giá cao sự tham gia tích cực và tiên phong của Việt Nam trong các lĩnh vực an ninh, chính trị, phát triển bền vững và chuyển đổi năng lượng công bằng, Tổng Thư ký António Guterres bày tỏ mong muốn Việt Nam sẽ tiếp tục tham gia mạnh mẽ vào quá trình chuyển đổi của thế giới, đóng góp cho các nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu và thúc đẩy các công nghệ mới nổi như trí tuệ nhân tạo (AI).

Nêu bật các thành tựu và đường hướng phát triển của Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh định hướng của Việt Nam trong giai đoạn mới là phát triển bền vững, lấy chất lượng cuộc sống, sự an toàn và hạnh phúc của nhân dân làm thước đo cốt lõi.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, Việt Nam đã chuyển mạnh mẽ từ một nước tiếp nhận viện trợ sang một thành viên chủ động, tích cực đóng góp có trách nhiệm vào việc củng cố vai trò trung tâm của LHQ.

Minh chứng cho cam kết này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam sẽ tiếp tục tham gia sâu rộng hơn vào hoạt động gìn giữ hòa bình, tài trợ miễn phí trụ sở làm việc cho các cơ quan LHQ tại Hà Nội trong 10 năm tới với giá trị ước tính 3 triệu USD, đóng góp gần 1,3 triệu USD cho ngân sách gìn giữ hòa bình quốc tế và sẵn sàng đăng cai các hội nghị lớn. Việt Nam sẽ nỗ lực đóng góp tích cực vào các sáng kiến của LHQ thúc đẩy quản trị toàn cầu về khoa học - công nghệ, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị LHQ tiếp tục đồng hành với Việt Nam về chuyển đổi số, nâng cao năng lực, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối với các mạng lưới chuyên gia, công nghệ và tài chính quốc tế, ứng phó với biến đổi khí hậu, thúc đẩy chuyển đổi xanh.

Hai bên nhất trí triển khai hiệu quả Khung hợp tác chiến lược giai đoạn 2027-2031 cùng các văn kiện chương trình quốc gia với các tổ chức chuyên môn như Chương trình Phát triển LHQ (UNDP), Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF), Quỹ Dân số LHQ (UNFPA).

Trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực, hai nhà lãnh đạo đồng thuận thắt chặt hơn nữa hợp tác ASEAN - Liên Hợp Quốc, khẳng định ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN và nhất quán lập trường bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải tại khu vực trên cơ sở thượng tôn luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982.

Minh Hạnh
#Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Tô Lâm #Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres

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