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Thiếu niên lật sõng giữa sông Kỳ Lộ, năm người dân kịp thời cứu nạn

Huỳnh Thủy

TPO - Lật sõng giữa dòng Kỳ Lộ nước xiết, thiếu niên 14 tuổi may mắn bám bụi tre và được năm người dân kịp thời cứu, đưa vào bờ an toàn.

Ngày 23/9, UBND xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk đã trao giấy khen tặng năm cá nhân có hành động dũng cảm, kịp thời cứu một thiếu niên bị mắc kẹt giữa dòng sông Kỳ Lộ.

Năm cá nhân được khen thưởng gồm: Nguyễn Nhật Thắng, Lê Minh Tuấn, Đặng Thái Hoàng, Đinh Anh Việt, Đặng Huy Hoàng (cùng trú xã Đồng Xuân).

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Năm cá nhân đã có hành động cứu người.

Trước đó, khoảng 12h ngày 22/9, em H.V.P. (14 tuổi, trú ở thôn Long Thăng, xã Đồng Xuân) tự ý lấy chiếc sõng (thuyền nhỏ) của người dân để trên bờ rồi chèo ra sông Kỳ Lộ câu cá.

Thời điểm này, trên địa bàn có mưa lớn, nước sông dâng cao và chảy xiết. Khi chiếc sõng ra đến giữa dòng, bất ngờ bị lật úp. Em P. bám vào bụi tre giữa dòng nước xiết để chờ cứu.

Phát hiện sự việc, hai ông Đinh Anh Việt và Đặng Huy Hoàng đang câu cá gần đó nhanh chóng phát báo động, kêu cứu và báo tin khẩn cấp cho lực lượng cứu hộ.

Nhận được tin báo, ông Lê Minh Tuấn cùng các thành viên Đội cứu hộ khẩn cấp Đồng Xuân nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Ông Tuấn và ông Thắng sử dụng phao bơi trực tiếp tiếp cận khu vực bụi tre nơi em P. mắc kẹt.

Trong khi đó, ông Hoàng ở trên bờ giữ dây và phao, phối hợp bảo đảm an toàn cho quá trình cứu nạn. Sau một thời gian ngắn, lực lượng cứu hộ đã đưa em P. vào bờ an toàn.

Khoảnh khắc năm người dân cứu thiếu niên mắc kẹt giữa dòng Kỳ Lộ.
Huỳnh Thủy
#Cứu hộ #dũng cảm #Đắk Lắk #sông Kỳ Lộ #tình người #cứu nạn

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