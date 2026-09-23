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Mưa lớn, nhiều tuyến đường trung tâm TPHCM ngập sâu

Anh Nhàn

TPO - Mưa lớn chiều 23/9 khiến nhiều tuyến đường ở khu vực trung tâm TPHCM như Bùi Viện, Phạm Ngũ Lão, Lê Lai ngập sâu, người dân chật vật di chuyển, nhiều phương tiện bị ảnh hưởng.

Chiều 23/9, sau trận mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường ở khu vực trung tâm TPHCM ngập sâu, trong đó đường Bùi Viện, Phạm Ngũ Lão, Lê Lai ghi nhận nước dâng cao, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Tại đường Bùi Viện, nước tràn lên mặt đường, có thời điểm ngập sâu khiến nhiều phương tiện di chuyển chậm. Người đi bộ phải nép vào hai bên đường, một số người tháo giày, xắn quần để lội qua đoạn ngập. Nhiều hàng quán cũng phải kê, dời đồ đạc lên cao để tránh nước tràn vào.

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Nước ngập trên đường Bùi Viện

Ghi nhận tại đường Phạm Ngũ Lão, nước cũng dâng cao sau mưa. Một số xe máy chạy qua đoạn ngập bị chết máy, người dân phải xuống xe dắt bộ. Trên đường Lê Lai, nước phủ một phần mặt đường, việc lưu thông của các phương tiện bị ảnh hưởng.

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Nhiều tuyến đường trung tâm TPHCM lênh láng nước.

Tình trạng ngập xảy ra trong bối cảnh TPHCM đang trải qua đợt mưa lớn diện rộng. Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, ngày 23/9 được dự báo là thời điểm thời tiết xấu nhất trong đợt mưa lớn đang diễn ra. TPHCM và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to kèm dông, mưa có thể xuất hiện bất chợt và tăng cường độ trong ngày.

Cơ quan khí tượng dự báo từ ngày 23 đến 25/9, TPHCM tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 150mm. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh, đồng thời nguy cơ ngập úng tại các khu vực trũng thấp, đô thị.

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Người dân TPHCM vất vả di chuyển trong cơn mưa lớn

Theo cơ quan khí tượng, hiện TPHCM còn nhiều điểm ngập nặng từ 30cm trở lên, với thời gian ngập kéo dài từ 30 phút khi xảy ra mưa lớn.

Tại khu vực TPHCM cũ, một số tuyến được lưu ý gồm Trần Xuân Soạn, Đỗ Xuân Hợp, D5, 3 Tháng 2, Lê Hồng Phong. Các tuyến Bình Quới, Trường Sơn, Tỉnh lộ 10, Lã Xuân Oai, Nguyễn Duy Trinh cũng được đánh giá có nguy cơ ngập ở mức vừa khi mưa lớn.

Trước diễn biến mưa còn kéo dài, người dân được khuyến cáo hạn chế di chuyển qua các tuyến đường đang ngập sâu, chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp và chú ý an toàn khi lưu thông trong thời điểm mưa dông.

Anh Nhàn
#Ngập lụt TPHCM #Mưa lớn #Đường trung tâm TPHCM #Thời tiết Nam Bộ #An toàn giao thông

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