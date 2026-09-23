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Hà Nội giữ 240 kg nhân bánh Trung thu không nguồn gốc, quá hạn

Trần Hoàng

TPO - Tại phường Chương Mỹ, lực lượng QLTT đã kiểm tra và phát hiện 120 kg nguyên liệu là nhân bánh Trung thu chưa qua sử dụng, không có hóa đơn, chứng từ và không có thông tin để xác định nguồn gốc, nơi sản xuất hoặc xuất xứ.

Ngày 23/9, Đội Quản lý thị trường số 25, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội cho biết vừa phối hợp với công an phường Chương Mỹ kiểm tra một cơ sở kinh doanh trên địa bàn, phát hiện 240 kg nhân bánh Trung thu không rõ nguồn gốc, xuất xứ và quá hạn sử dụng.

Liên ngành đã tiến hành kiểm tra Cửa hàng kinh doanh thuộc công ty Công ty TNHH SX TM &DV V.C tại tổ dân phố Bình Sơn, phường Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Qua kiểm tra hàng hóa đang kinh doanh tại cửa hàng, lực lượng chức năng phát hiện 120 kg nguyên liệu là nhân bánh Trung thu chưa qua sử dụng, không có hóa đơn, chứng từ và không có thông tin để xác định nguồn gốc, nơi sản xuất hoặc xuất xứ. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm là 3,6 triệu đồng.

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Cơ quan chức năng kiểm tra cửa hàng.

Đoàn kiểm tra đồng thời phát hiện 120 kg nguyên liệu nhân bánh Trung thu mang nhãn hiệu SAVA, loại nhân thập cẩm truyền thống, đã quá hạn sử dụng từ tháng 4 nhưng vẫn được bảo quản và bày bán tại cửa hàng. Tổng trị giá hàng hóa quá hạn sử dụng là 6 triệu đồng.

Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 25 đã ban hành quyết định tạm giữ toàn bộ 240 kg nguyên liệu nhân bánh Trung thu vi phạm để xử lý theo quy định.

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Nhân bánh bị tạm giữ.

Căn cứ hồ sơ vụ việc, Đội Quản lý thị trường số 25 đề xuất xử phạt đối với công ty Công ty TNHH SX TM &DV V.C tổng số tiền phạt được đề xuất là 13 triệu đồng. Trong đó phạt 8 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng hóa (thực phẩm) không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Đối với hành vi kinh doanh thực phẩm quá hạn sử dụng, bên cạnh hình thức xử phạt tiền, cơ quan chức năng đề xuất buộc tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm theo quy định. Việc tạm giữ số nguyên liệu trên nhằm ngăn chặn số hàng hóa tiếp tục được đưa vào sử dụng, kinh doanh khi chưa được xử lý theo quy định.

Trần Hoàng
#Bánh trung thu không rõ nguồn gốc #Nguyên liệu quá hạn sử dụng #Kiểm tra thị trường Hà Nội #Xử phạt vi phạm thực phẩm #Tiêu hủy hàng hóa #Quản lý thị trường Hà Nội

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