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Hà Nội: Khu xưởng ở xã Sơn Đồng chìm trong 'biển' lửa

Thanh Hà

TPO - Một vụ cháy lớn xảy ra tại khu xưởng ở xã Sơn Đồng (Hà Nội) tối 23/9, cột khói bốc cao hàng chục mét. Nhiều kết cấu bằng tôn của khu xưởng sau đó đã bị đổ sập. Chính quyền địa phương cho biết không có thương vong trong vụ việc trên.

Một nhân chứng cho biết, khoảng 21h13, người dân phát hiện đám cháy và lập tức thông báo cho cơ quan chức năng.

"Ngọn lửa sau đó nhanh chóng lan rộng, khói đen bao trùm khu xưởng, cột khói bốc cao hàng chục mét", nhân chứng cho hay.

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Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Thanh Hà

Theo ghi nhận của phóng viên, lúc 21h40, có khoảng 5 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an TP. Hà Nội) khu vực 15 và 23 đã tiếp cận hiện trường, triển khai các phương án khống chế ngọn lửa.

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Lực lượng chức năng tại hiện trường. Ảnh: Thanh Hà
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Ảnh: Thanh Hà

Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tổ chức chữa cháy. Chưa có thông tin về thiệt hại về người và tài sản.

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Theo thông tin ban đầu, khu vực xảy ra hoả hoạn gồm nhiều nhà xưởng, trong đó có xưởng sản xuất bỉm, gỗ...

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Lãnh đạo xã Sơn Đồng có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy.

Ông Phạm Gia Lộc - Chủ tịch UBND xã Sơn Đồng (Hà Nội) cho biết, ngay sau khi tiếp nhận tin báo cháy, lãnh đạo xã đã có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy.

"Chúng tôi chỉ đạo phối hợp cung cấp nguồn nước, phương tiện như máy xúc để khoanh vùng không để cháy lan, giảm thiểu thiệt hại", ông Lộc thông tin.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy không ghi nhận thiệt hại về người.

Đến hơn 23h30 hàng chục xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ PCCC nỗ lực dập lửa.

Phía bên ngoài, lực lượng Công an sở tại phong toả khu vực lối vào bảo đảm an ninh trật tự, yêu cầu người dân không gây cản trở công tác chữa cháy.

Nhiều kết cấu bằng tôn của khu xưởng bị đổ sập.

Khoảng 23h45, chính quyền địa phương cho biết ngọn lửa đã cơ bản được khống chế.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Tiếp tục cập nhật

Thanh Hà
#Cháy nhà xưởng Hà Nội #Cứu hộ chữa cháy #Cháy lớn #Hiện trường vụ cháy #cháy nhà xưởng An Khánh

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