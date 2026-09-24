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Hà Tĩnh

Sau nhiều ngày mất tích, cụ ông 83 tuổi được tìm thấy trong khu rừng cách nhà 40km

Hoài Nam

TPO - Sau gần 6 ngày mất tích, cụ ông 83 tuổi ở Hà Tĩnh được tìm thấy trong một khu vực rừng cách nhà khoảng 40km. Thời điểm được tìm thấy, cụ ông có biểu hiện suy kiệt nhưng vẫn tỉnh táo, có thể trò chuyện.

Tối 23/9, lãnh đạo UBND xã Kỳ Xuân (Hà Tĩnh) xác nhận, lực lượng chức năng phối hợp với người dân đã tìm thấy ông Nguyễn Tiến Dụ (83 tuổi, trú thôn Nam Tiến) trong một khu vực rừng sau nhiều ngày tìm kiếm.

Theo đó, khoảng 17h cùng ngày, ông Dụ được phát hiện tại khu vực rừng thuộc xã Cẩm Hưng, cách nhà khoảng 40km và khu dân cư gần nhất hơn 100m.

Thời điểm được tìm thấy, ông Dụ có biểu hiện suy kiệt do nhiều ngày thiếu thức ăn, nước uống. Dù vậy, cụ ông vẫn tỉnh táo và có thể trò chuyện với mọi người.

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Ông Nguyễn Tiến Dụ được tìm thấy trong khu vực rừng núi.

Theo người thân, sau khi được tìm thấy, ông Dụ kể trong 2 ngày đầu đi lạc, ông may mắn được một người dân qua đường cho bánh và nước uống. Những ngày sau đó, do mất phương hướng, ông không tìm được đường về, phải ngồi lại một chỗ trong rừng cho đến khi được lực lượng chức năng và người dân phát hiện.

Ngay sau đó, gia đình đưa ông Dụ đến bệnh viện để kiểm tra, chăm sóc sức khỏe.

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Ông Dụ sau đó được người thân chở về nhà và khám sức khoẻ.

Theo người thân, ông Dụ có 10 người con nhưng vẫn sống một mình. Hằng ngày, các con cháu thay phiên nhau qua lại chăm sóc ông. Do tuổi cao, có dấu hiệu đãng trí, ông được cho là đã đạp xe đi lạc rồi mất phương hướng.

Trước đó như đã thông tin, khoảng 9h ngày 18/9, ông Dụ rời nhà bằng xe đạp màu xanh rồi mất liên lạc. Thời điểm này, ông mặc áo màu xanh, quần xanh lá cây và đội mũ lưỡi trai.

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Ông Nguyễn Tiến Dụ thời điểm đạp xe đi lạc.

Sau khi nhận được trình báo, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng cùng người dân đã tổ chức tìm kiếm tại nhiều khu vực, từ khu dân cư, đồi núi đến ven biển. Sau 6 ngày, 5 đêm nỗ lực tìm kiếm, mọi người tìm thấy ông Dụ tại một khu vực rừng thuộc xã Cẩm Hưng.

Hoài Nam
#Hà Tĩnh #Cụ ông 83 tuổi mất tích 6 ngày được tìm thấy cách nhà 40km #cụ ông #đi lạc #cụ ông đạp xe đi lạc #Kỳ Xuân

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