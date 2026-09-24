Thái Nguyên: Nghi đánh ghen dưới chân cầu vượt Bắc Sơn, đám đông quây kín ô tô

TPO - Một phụ nữ chặn chiếc ô tô tại khu vực chân cầu vượt Bắc Sơn, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên, khiến đám đông hiếu kỳ tập trung, nhiều người livestream. Công an phường sau đó có mặt, giải tán đám đông và đưa phương tiện, những người liên quan về trụ sở để xác minh, làm rõ.

Theo những người chứng kiến vụ việc, khoảng 22h ngày 23/9 tại khu vực chân cầu vượt Bắc Sơn, một phụ nữ chặn chiếc ô tô có một nam và một nữ bên trong.

Vụ việc thu hút đông người hiếu kỳ kéo đến hiện trường. Nhiều người livestream, quay clip khiến khu vực quanh chiếc ô tô chật kín người.



Người hiếu kỳ quây kín chiếc ô tô

Lực lượng chức năng sau đó có mặt tại hiện trường, phân luồng giao thông và giải tán đám đông. Phương tiện và những người liên quan đã được lực lượng chức năng đưa về trụ sở để xác minh, làm rõ.



Trao đổi với phóng viên, ông Mai Trọng Tấn, Chủ tịch UBND phường Phan Đình Phùng cho biết: Nhận được thông tin, Công an phường đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông và giải tán đám đông.

Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân vụ việc là do "đánh ghen".