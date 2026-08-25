Bà Vũ Thị Mai Anh được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

TPO - Ngày 25/8, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV đã bầu bà Vũ Thị Mai Anh, Giám đốc Sở Nội vụ, giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại Kỳ họp thứ 7 tổ chức vào hôm nay (25/8), HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV đã xem xét công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, các đại biểu thống nhất miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với bà Nguyễn Thị Hạnh. Trước đó, bà Hạnh được điều động, phân công và bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Bà Vũ Thị Mai Anh được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Tiếp đó, HĐND tỉnh nghe tờ trình giới thiệu bà Vũ Thị Mai Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ, để bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Kết quả bỏ phiếu, bà Vũ Thị Mai Anh trúng cử với tỷ lệ 100% đại biểu được triệu tập có mặt tại kỳ họp tán thành.

Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, bà Vũ Thị Mai Anh từng kinh qua nhiều vị trí công tác tại TP.Hạ Long và các cơ quan cấp tỉnh như: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Hạ Long; Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ninh; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ.

Từ tháng 9/2025, bà là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh. Từ tháng 3/2026, bà là đại biểu HĐND tỉnh.