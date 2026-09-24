Vũ trụ hoa hậu, ngọc nữ đổ bộ thảm đỏ

TPO - Ninh Dương Lan Ngọc được công bố là nữ chính sau cùng của "Chị chị em em 3". Tại showcase, nữ diễn viên cùng dàn người đẹp Kỳ Duyên, Chi Pu, Tô Diệp Hà, Bùi Quỳnh Hoa... khoe sắc trong trang phục truyền thống.
Hoa hậu Tô Diệp Hà dự showcase trong thiết kế lấy cảm hứng từ hoa sen. Đây là lần đầu cô xuất hiện với tư cách diễn viên, sau nhiều năm được biết đến trong lĩnh vực sắc đẹp và thời trang. Trong Chị chị em em 3, Tô Diệp Hà vào vai chị họ của Thị Mầu. “Tôi đã tham dự nhiều sự kiện thảm đỏ, nhưng khi xuất hiện tại showcase Chị chị em em 3 với vai trò diễn viên, tôi rất hồi hộp. Đảm nhận vai nhỏ trong dự án lần này là niềm vinh dự của tôi. Tôi hy vọng khán giả sẽ ủng hộ”, cô chia sẻ.