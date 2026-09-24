Vũ trụ hoa hậu, ngọc nữ đổ bộ thảm đỏ

TPO - Ninh Dương Lan Ngọc được công bố là nữ chính sau cùng của "Chị chị em em 3". Tại showcase, nữ diễn viên cùng dàn người đẹp Kỳ Duyên, Chi Pu, Tô Diệp Hà, Bùi Quỳnh Hoa... khoe sắc trong trang phục truyền thống.