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Pháp luật

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Cảnh sát đón lõng đường ra cửa khẩu, bắt nghi phạm vụ giết người ở Lâm Đồng

Nguyễn Tiến

TPO - Đang điều khiển ô tô hướng về Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh) để tẩu thoát, Lý Gia Bảo, nghi phạm vụ giết người ở Lâm Đồng, bị công an đón lõng, khống chế.

Ngày 24/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đơn vị vừa phối hợp các lực lượng bắt giữ Lý Gia Bảo (27 tuổi, ngụ xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng), người liên quan vụ án giết người xảy ra trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

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Lý Gia Bảo liên quan vụ án giết người bị lực lượng Công an Tây Ninh bắt giữ ngày 23/9.
﻿Ảnh: Công an Tây Ninh cung cấp

Trước đó, Công an tỉnh Lâm Đồng phát thông báo khẩn đến Công an tỉnh Tây Ninh, đề nghị phối hợp truy bắt đối tượng đang di chuyển về hướng Tây Ninh.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh triển khai lực lượng, tổ chức các phương án đón lõng trên những tuyến đường dẫn về Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài.

Khoảng 7 giờ 20 ngày 23/9, trên tuyến đường qua phường Gò Dầu, lực lượng chức năng phát hiện ô tô nghi vấn đang lưu thông về hướng cửa khẩu. Công an nhanh chóng áp sát, ra hiệu lệnh dừng phương tiện và khống chế người điều khiển.

Qua làm việc, công an xác định người điều khiển ô tô là Lý Gia Bảo. Người này thừa nhận có liên quan đến vụ án giết người vừa xảy ra tại Lâm Đồng.

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, Công an tỉnh Tây Ninh sẽ bàn giao Lý Gia Bảo cho Công an tỉnh Lâm Đồng để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Nguyễn Tiến
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