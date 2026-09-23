Khởi tố 3 vụ án từ việc phát hiện hơn 6.000 tấn chất thải bị đổ trái quy định

TPO - Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố 3 vụ án, 3 bị can về tội “Gây ô nhiễm môi trường”, liên quan việc đổ trái quy định 6.040 tấn chất thải rắn ra môi trường.

Ngày 23/9, tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk, từ đầu năm 2026 đến nay, Phòng Cảnh sát kinh tế đã khởi tố 3 vụ án, 3 bị can về tội “Gây ô nhiễm môi trường”, quy định tại Điều 235 Bộ luật Hình sự.

Hai đối tượng bị khởi tố về tội “Gây ô nhiễm môi trường”. Ảnh: Công an Đắk Lắk.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định có tổng cộng 6.040 tấn chất thải rắn thông thường đã bị đổ trái quy định tại 3 địa điểm trên địa bàn tỉnh gồm: Khu vực Đồi Trần Quý Cáp, buôn Kô Siêr, phường Tân Lập và khu đất trống thuộc Tổ dân phố 3 Cư Êbur, phường Buôn Ma Thuột.

Đổ chất thải rắn bị trái quy định tại khu vực Đồi Trần Quý Cáp. Ảnh: Công an Đắk Lắk.

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, lượng chất thải rắn thông thường phát sinh từ hoạt động thi công, cải tạo, phá dỡ công trình ngày càng lớn. Nếu không được thu gom, vận chuyển và xử lý đúng quy định, loại chất thải này có thể ảnh hưởng đến môi trường và đời sống người dân.

Do đó, Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị người dân khi phát hiện hoạt động vận chuyển, đổ, chôn lấp chất thải có dấu hiệu vi phạm chủ động cung cấp thông tin để lực lượng chức năng kịp thời kiểm tra, xác minh và xử lý theo quy định.