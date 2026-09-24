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Thế giới

Ukraine chuyển hai tù binh Triều Tiên tới Hàn Quốc

Bình Giang

TPO - Trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thống Volodymir Zelensky cho biết Ukraine đã chuyển giao hai tù binh Triều Tiên cho Hàn Quốc.

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Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky. (Ảnh: Reuters)

“Gần đây, chúng tôi đã đưa hai tù binh Triều Tiên tới Hàn Quốc. Bắt những người đó không dễ. Một người đã cố tự sát, và anh ta bị sốc vì số phận không để anh ta chết”, Tổng thống Zelensky nói nhưng không tiết lộ thêm thông tin chi tiết về việc chuyển giao.

Ukraine tuyên bố đã bắt giữ hai người Triều Tiên tại tỉnh Kursk của Nga vào tháng 1 năm ngoái.

Thời điểm đó, ông Zelensky nói sẽ giao họ cho Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un nếu nhà lãnh đạo này có thể hỗ trợ việc trao đổi lấy những người Ukraine đang bị Nga giam giữ.

Tuy nhiên, các tổ chức nhân quyền kêu gọi ông đưa hai người lính này về Hàn Quốc.

Nghị sĩ đối lập Hàn Quốc Yu Yong-weon nói với báo chí, rằng hai người Triều Tiên đã rời Ukraine vào cuối tuần trước, quá cảnh qua nước thứ ba và đến Hàn Quốc cách đây 3 - 4 ngày, hãng thông tấn Yonhap đưa tin.

“Dù không biết chính xác họ đang ở đâu, tôi cho rằng các cơ quan tình báo của chúng ta đang bảo vệ họ”, Yonhap dẫn lời ông Yu.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết không thể xác nhận thông tin này, vì cần bảo đảm an toàn cho các binh sĩ và gia đình của họ.

Hồi tháng 6, Hàn Quốc tuyên bố sẽ tiếp nhận tất cả tù binh Triều Tiên từng chiến đấu cho Nga.

Theo ước tính của Ukraine và Hàn Quốc, Triều Tiên đã cử khoảng 14.000 - 15.000 binh sĩ sang hỗ trợ Nga trong cuộc xung đột với Ukraine. Phần lớn trong số này được triển khai tại tỉnh Kursk, nơi họ hỗ trợ lực lượng Nga đẩy lùi chiến dịch đột kích và chiếm giữ của Ukraine.

Trong bài phát biểu tại Liên Hợp Quốc ngày 23/9, ông Zelensky tuyên bố sẽ đáp trả các đòn tấn công của Nga, và khiến mùa đông sắp tới trở nên vô cùng khắc nghiệt nếu hai bên không thể đạt được thỏa thuận ngừng tấn công cơ sở năng lượng trước khi thời tiết lạnh giá bắt đầu.

“Người Ukraine hiểu rằng mùa đông này có thể sẽ rất khắc nghiệt với chúng tôi. Nhưng để đáp trả, chúng tôi sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc khiến Nga cũng phải chịu đau đớn”, ông Zelensky nói.

Tổng thống Zelensky kêu gọi tăng cường ngoại giao, nhấn mạnh ảnh hưởng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Bình Giang
Theo Reuters, Reuters
#Triều Tiên #Hàn Quốc #Ukraine

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