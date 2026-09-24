Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Sở An toàn thực phẩm hối thúc 'khai thông' bếp ăn bán trú các trường học tại TPHCM

Anh Nhàn

TPO - Sau khi mạng lưới trường lớp được sắp xếp lại, không ít cơ sở giáo dục gặp khó về con dấu, tài khoản để ký hợp đồng suất ăn. Sở An toàn thực phẩm đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm vừa hoàn thiện pháp lý, vừa bảo đảm an toàn bữa ăn cho học sinh.

Sở An toàn thực phẩm TPHCM vừa có văn bản gửi Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM cùng UBND các phường, xã, đặc khu về việc phối hợp bảo đảm an toàn thực phẩm và tháo gỡ khó khăn trong việc tổ chức bán trú.

Trước đó, theo phản ánh của báo chí, một số trường học phải tạm ngưng tổ chức bữa ăn bán trú do gặp vướng mắc thủ tục pháp lý sau khi sắp xếp, sáp nhập lại mạng lưới trường lớp.

Để khắc phục tình trạng này, Sở An toàn thực phẩm TPHCM đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo hiệu trưởng các cơ sở giáo dục khẩn trương rà soát lại điều kiện tổ chức bán trú. Các trường cần chủ động phối hợp với cơ quan công an và chính quyền địa phương để hoàn tất thủ tục về con dấu, tài khoản ngân hàng, qua đó sớm ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ bán trú theo đúng quy định.

dsc09285.jpg
dsc09248.jpg
Học sinh Trường Tiểu học Hiệp Tân trong bữa ăn bán trú. Ảnh: Anh Nhàn

Đặc biệt, trong thời gian chờ hoàn tất các thủ tục pháp lý, các trường cần chủ động xây dựng phương án tổ chức tạm thời hoặc gia hạn thỏa thuận cung cấp suất ăn với các đơn vị uy tín, đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Yêu cầu đặt ra là tuyệt đối không để xảy ra tình trạng gián đoạn bữa ăn bán trú kéo dài, gây ảnh hưởng đến học sinh và phụ huynh.

Đối với những trường có bếp ăn tự nấu, Sở An toàn thực phẩm TPHCM lưu ý cần khẩn trương kiểm tra lại cơ sở vật chất, nhân lực chế biến và nguồn nước sạch. Các trường phải thực hiện nghiêm quy trình kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thức ăn đúng quy định trước khi phục vụ cho học sinh.

Về phía địa phương, UBND các phường, xã, đặc khu được đề nghị khẩn trương hỗ trợ, ưu tiên giải quyết các thủ tục xác nhận pháp lý, mở tài khoản cho các trường học sau sáp nhập trên địa bàn. Chính quyền địa phương cũng cần thực hiện nghiêm trách nhiệm thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm, tư cách pháp nhân của các đơn vị cung cấp suất ăn và nguyên liệu thực phẩm trước khi nhà trường ký hợp đồng.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra đột xuất các bếp ăn trường học cũng như các cơ sở chế biến suất ăn sẵn, kiên quyết không để cơ sở không đủ điều kiện an toàn thực phẩm cung cấp vào trường học.

Để việc triển khai được thuận lợi, Sở An toàn thực phẩm TPHCM đã phân công Phòng Kiểm tra - Pháp chế làm đầu mối tiếp nhận thông tin và xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Đầu năm học 2026-2027, việc tổ chức bán trú tại các trường TPHCM chưa đồng đều. Một số trường phải tạm hoãn do vướng thủ tục sau sắp xếp trường lớp và lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn, khiến phụ huynh phải đưa đón con nhiều lượt trong ngày. Đến giữa tháng 9, nhiều trường đã tổ chức lại bán trú sau khi hoàn tất các thủ tục.

Cùng với tổ chức bán trú, các trường tăng cường kiểm soát nguồn thực phẩm, quy trình chế biến, lưu mẫu và sự giám sát của phụ huynh nhằm bảo đảm an toàn bữa ăn cho học sinh.

Anh Nhàn
#Bữa ăn bán trú #An toàn thực phẩm #TP.HCM #Sở Giáo dục và Đào tạo #Quản lý thực phẩm trường học

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe