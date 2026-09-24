Sở An toàn thực phẩm hối thúc 'khai thông' bếp ăn bán trú các trường học tại TPHCM

TPO - Sau khi mạng lưới trường lớp được sắp xếp lại, không ít cơ sở giáo dục gặp khó về con dấu, tài khoản để ký hợp đồng suất ăn. Sở An toàn thực phẩm đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm vừa hoàn thiện pháp lý, vừa bảo đảm an toàn bữa ăn cho học sinh.

Sở An toàn thực phẩm TPHCM vừa có văn bản gửi Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM cùng UBND các phường, xã, đặc khu về việc phối hợp bảo đảm an toàn thực phẩm và tháo gỡ khó khăn trong việc tổ chức bán trú .

Trước đó, theo phản ánh của báo chí, một số trường học phải tạm ngưng tổ chức bữa ăn bán trú do gặp vướng mắc thủ tục pháp lý sau khi sắp xếp, sáp nhập lại mạng lưới trường lớp .

Để khắc phục tình trạng này, Sở An toàn thực phẩm TPHCM đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo hiệu trưởng các cơ sở giáo dục khẩn trương rà soát lại điều kiện tổ chức bán trú . Các trường cần chủ động phối hợp với cơ quan công an và chính quyền địa phương để hoàn tất thủ tục về con dấu, tài khoản ngân hàng, qua đó sớm ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ bán trú theo đúng quy định .

Học sinh Trường Tiểu học Hiệp Tân trong bữa ăn bán trú. Ảnh: Anh Nhàn

Đặc biệt, trong thời gian chờ hoàn tất các thủ tục pháp lý, các trường cần chủ động xây dựng phương án tổ chức tạm thời hoặc gia hạn thỏa thuận cung cấp suất ăn với các đơn vị uy tín, đủ điều kiện an toàn thực phẩm . Yêu cầu đặt ra là tuyệt đối không để xảy ra tình trạng gián đoạn bữa ăn bán trú kéo dài, gây ảnh hưởng đến học sinh và phụ huynh .

Đối với những trường có bếp ăn tự nấu, Sở An toàn thực phẩm TPHCM lưu ý cần khẩn trương kiểm tra lại cơ sở vật chất, nhân lực chế biến và nguồn nước sạch . Các trường phải thực hiện nghiêm quy trình kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thức ăn đúng quy định trước khi phục vụ cho học sinh .

Về phía địa phương, UBND các phường, xã, đặc khu được đề nghị khẩn trương hỗ trợ, ưu tiên giải quyết các thủ tục xác nhận pháp lý, mở tài khoản cho các trường học sau sáp nhập trên địa bàn . Chính quyền địa phương cũng cần thực hiện nghiêm trách nhiệm thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm, tư cách pháp nhân của các đơn vị cung cấp suất ăn và nguyên liệu thực phẩm trước khi nhà trường ký hợp đồng .

Đồng thời, tăng cường kiểm tra đột xuất các bếp ăn trường học cũng như các cơ sở chế biến suất ăn sẵn, kiên quyết không để cơ sở không đủ điều kiện an toàn thực phẩm cung cấp vào trường học .

Để việc triển khai được thuận lợi, Sở An toàn thực phẩm TPHCM đã phân công Phòng Kiểm tra - Pháp chế làm đầu mối tiếp nhận thông tin và xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh.