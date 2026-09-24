Sở An toàn thực phẩm hối thúc 'khai thông' bếp ăn bán trú các trường học tại TPHCM

Sở An toàn thực phẩm TPHCM vừa có văn bản gửi Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM cùng UBND các phường, xã, đặc khu về việc phối hợp bảo đảm an toàn thực phẩm và tháo gỡ khó khăn trong việc tổ chức bán trú
Trước đó, theo phản ánh của báo chí, một số trường học phải tạm ngưng tổ chức bữa ăn bán trú do gặp vướng mắc thủ tục pháp lý sau khi sắp xếp, sáp nhập lại mạng lưới trường lớp
Để khắc phục tình trạng này, Sở An toàn thực phẩm TPHCM đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo hiệu trưởng các cơ sở giáo dục khẩn trương rà soát lại điều kiện tổ chức bán trú
Đặc biệt, trong thời gian chờ hoàn tất các thủ tục pháp lý, các trường cần chủ động xây dựng phương án tổ chức tạm thời hoặc gia hạn thỏa thuận cung cấp suất ăn với các đơn vị uy tín, đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Đối với những trường có bếp ăn tự nấu, Sở An toàn thực phẩm TPHCM lưu ý cần khẩn trương kiểm tra lại cơ sở vật chất, nhân lực chế biến và nguồn nước sạch
Về phía địa phương, UBND các phường, xã, đặc khu được đề nghị khẩn trương hỗ trợ, ưu tiên giải quyết các thủ tục xác nhận pháp lý, mở tài khoản cho các trường học sau sáp nhập trên địa bàn
Đồng thời, tăng cường kiểm tra đột xuất các bếp ăn trường học cũng như các cơ sở chế biến suất ăn sẵn, kiên quyết không để cơ sở không đủ điều kiện an toàn thực phẩm cung cấp vào trường học
Để việc triển khai được thuận lợi, Sở An toàn thực phẩm TPHCM đã phân công Phòng Kiểm tra - Pháp chế làm đầu mối tiếp nhận thông tin và xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh.
Đầu năm học 2026-2027, việc tổ chức bán trú tại các trường TPHCM chưa đồng đều. Một số trường phải tạm hoãn do vướng thủ tục sau sắp xếp trường lớp và lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn, khiến phụ huynh phải đưa đón con nhiều lượt trong ngày. Đến giữa tháng 9, nhiều trường đã tổ chức lại bán trú sau khi hoàn tất các thủ tục.
Cùng với tổ chức bán trú, các trường tăng cường kiểm soát nguồn thực phẩm, quy trình chế biến, lưu mẫu và sự giám sát của phụ huynh nhằm bảo đảm an toàn bữa ăn cho học sinh.