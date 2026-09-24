Hãy dõng dạc nói với thế giới rằng: 'Từ đây có một tôi khác'

Có bao giờ bạn đứng giữa một nhà ga đông đúc ở Paris, dưới rặng phong đỏ của mùa thu Canada, hay đơn giản là một chiều lộng gió trên đỉnh Mã Pí Lèng rồi tự hỏi: Mình có hạnh phúc không?

Bạn đang sống trong một kỷ nguyên mà sự kết nối của công nghệ không ngừng bủa vây, nơi guồng quay mưu sinh và áp lực vô hình dễ dàng đẩy con người vào trạng thái căng thẳng, kiệt sức. Bạn vội vã lên lịch cho những chuyến đi để “trốn”, để lấp đầy trang cá nhân bằng những bức ảnh check-in lộng lẫy và sang chảnh. Nhưng sâu thẳm trong bạn, nỗi cô đơn và sự trống trải vẫn còn nguyên…

Với tư cách là những người đang cố gắng khởi tạo không gian cho cuộc thi "Check-in Hạnh phúc", chúng tôi muốn mời bạn dừng lại một nhịp. Dừng lại không phải để lùi bước, mà để thở chậm hơn và lắng nghe những chuyển động thầm kín nhất của nội tâm.

Năm 2026 này, Báo Tiền Phong chính thức phát động cuộc thi "Check-in Hạnh phúc" với mùa đầu tiên mang chủ đề: “Từ đây có một tôi khác”.

"Check-in" trong du lịch thường gắn liền với hành động bề nổi: chụp ảnh đẹp, khoe địa điểm sang chảnh, định vị ảo trên mạng xã hội. Nhưng khi gắn với cụm từ "Hạnh phúc", chúng tôi mong sẽ định nghĩa lại từ này: Không phải check-in một địa danh, mà là check-in tại tọa độ của cảm xúc, của sự bình yên trong tâm hồn.

Đó có thể là một chuyến hành hương về vùng đất Phật Ấn Độ đầy nắng gió, những ngày sống chậm chạm vào triết lý tỉnh thức tại Bhutan, hay đơn giản là một chuyến trở về căn nhà gạch cũ kỹ của ông bà ở một vùng quê nghèo khó hoặc yên bình nào đó. Điều quan trọng nhất không phải là bạn đã đặt chân đến địa danh nào, mà là hành trình ấy đã thay đổi thế giới quan của bạn ra sao, giúp bạn buông bỏ những gánh nặng để bao dung và yêu thương chính mình.

Nhà báo Trịnh Xuân Quang hiện là Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Truyền thông Tiền Phong, Phó Trưởng Ban Tổ chức, Thành viên Ban Giám khảo Cuộc thi “Check-in Hạnh phúc” mùa 1 - “Từ đây có một Tôi khác”. Ông từng là Trưởng Ban Thời sự Báo Lao Động, có hơn hai thập niên gắn bó với nghề báo và được biết đến qua nhiều tác phẩm phóng sự về đời sống, vùng đất và con người, như: Mai Châu chân đất, Ngư Lộc góa bụa, Trôi cả Mường Lay, Tom chát Phủ Giầy. Các tác phẩm của ông được tập hợp trong những tập phóng sự, như: Khóc ở Thiên đường và Địa chấn thu hút được sự quan tâm của đông đảo bạn đọc và những người làm báo!

Lúc bạn ngồi bên bậc cửa một ngôi nhà trình tường của người Mông ở Đồng Văn, ngắm nhìn cái sự lam lũ của bà con nơi đây, rồi quặn thắt vì cảm nhận rõ cái đói, cái rét vẫn dai dẳng bám riết lấy những đứa trẻ, mới thấy mình còn hạnh phúc nhường nào, mới thấy nỗi đau trong mình bé nhỏ quá.

Rồi trong chuyến đi nào đó, ở một vùng biển lãng mạn, bạn vô tình gặp một người phụ nữ ngư dân nọ tất tả lo cái ăn cái mặc cho lũ con nheo nhóc trong khi người chồng đã vĩnh viễn nằm lại biển khơi sau một cơn bão tang tóc…, bạn sẽ thấy như mình được sẻ vơi đi những cô đơn, những dằn hắt của cuộc sống mưu sinh. Hãy ghi lại cảm xúc đó cho riêng mình và cho mọi người.

Kể cả khi trong một khoảnh khắc bạn chỉ một mình giữa một không gian riêng tư, giữa những cảm xúc lẫn lộn, bạn chợt bừng tỉnh nhận ra sự vô thường của đời người, những buồn vui rồi cũng tan biến, được thua chẳng còn ý nghĩa nữa… Hãy lưu giữ lại khoảnh khắc đó bạn nhé.

Những vết thương nếu không viết ra, chúng sẽ mãi găm sâu vào da thịt. Nhưng khi một câu chuyện được thành hình qua nét bút, bản ghi âm nghẹn ngào hay những thước phim quay chậm, trang viết hay thước phim ấy không chỉ xoa dịu tác giả, mà còn thắp lên một ngọn lửa đồng cảm cho hàng vạn tâm hồn cô đơn khác ngoài kia.

Dù bạn là một người trẻ đang chênh vênh giữa các lối rẽ cuộc đời, một người đi làm đang nỗ lực vượt qua cơn khủng hoảng, một du học sinh đang đón tuyết rơi xứ người, hay một người bạn quốc tế đang dành tình yêu cho dải đất hình chữ S..., chúng tôi đều mong được đón nhận sự ủng hộ nhiệt thành từ bạn. Những tác phẩm của các bạn sẽ không chỉ dừng lại trên màn hình máy tính.

Chúng sẽ được nâng niu, biên tập để lấp đầy Thư viện số "Check-in Hạnh phúc" và bước ra đời thực thông qua tuyển tập sách cùng tên xuất bản ngay sau cuộc thi. Đó sẽ là cuốn nhật ký chữa lành chung của người Việt trên toàn thế giới. Hãy cùng chúng tôi lật mở trang viết đầu tiên để dõng dạc nói với thế giới rằng: “Từ đây có một tôi khác!”.