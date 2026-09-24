Tình thế hiểm nghèo của con trai Vua Thái Lan cầu xin hồi hương

TPO - Là con trai vua nhưng không còn địa vị trong Hoàng gia Thái Lan, Chakriwat “Than Aong” Vivacharawongse sống phần lớn cuộc đời ở Mỹ, hành nghề y. Ở tuổi 43, ông rơi vào tình thế hiểm nghèo và cầu xin được trở về quê hương.

Thai Examiner đưa tin ngày 21/9, Chakriwat “Than Aong” Vivacharawongse - con trai thứ ba của Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn - gây xôn xao dư luận khi chia sẻ video cầu cứu từ bệnh viện.

Chakriwat cho biết có hai khối u lớn trong não, cần phẫu thuật khẩn cấp, nhưng tiền tiết kiệm dần cạn kiệt, việc điều trị ở nước ngoài vượt quá khả năng chi trả.

“Tình trạng hiện tại của tôi chưa được phẫu thuật. Tôi rất sợ”, Chakriwat viết trong chú thích video.

Chakriwat cầu xin được trở về Thái Lan phẫu thuật u não.

Trước đó, vào ngày 18/9, Chakriwat tiết lộ một số bác sĩ thần kinh cảnh báo ông có nguy cơ nằm liệt giường hoặc tử vong nếu tiếp tục trì hoãn điều trị. Ông phải chịu đựng các triệu chứng như co giật, yếu tay chân và mất khả năng kiểm soát thần kinh.

Chakriwat được cho là đang điều trị tại Malaysia. Theo ông, chi phí phẫu thuật ở Malaysia hoặc Mỹ nằm ngoài khả năng tài chính của ông. Không chỉ vậy, bảo hiểm y tế ở xứ cờ hoa đã hết hạn.

Trong video mới nhất, ông bày tỏ mong muốn được hồi hương. “Tôi muốn trở về Thái Lan điều trị vì các bác sĩ ở đó năng lực rất cao”, ông nói.

Con vua nhưng không phải là hoàng tử

Chakriwat Vivacharawongse (sinh năm 1983) là người con thứ ba trong số bốn con trai của Vua Maha Vajiralongkorn với người vợ thứ hai, bà Sujarinee Vivacharawongse, cựu diễn viên Thái Lan.

Ông có hai anh trai (Juthavachara và Vacharaesorn), một em trai Vatcharawee Vivacharawongse và em gái là Công chúa Sirivannavari Nariratana. Tuy nhiên, khác với con gái, bốn con trai của bà Sujarinee từ lâu không còn địa vị hoàng gia và không sử dụng tước hiệu.

Theo AP, Vua Maha kết hôn với bà Sujarinee vào năm 1994, khi còn là thái tử, ly hôn năm 1996.

Thời điểm đó, Vua Maha cáo buộc vợ cũ ngoại tình. Bà Sujarinee bị tước danh hiệu hoàng gia và hộ chiếu ngoại giao, đồng thời trục xuất khỏi Thái Lan. Bốn con trai chung cũng chịu cùng số phận với mẹ.

Bà Sujarinee mang theo bốn con trai sang Mỹ sinh sống, trong khi con gái Sirivannavari được đưa trở lại Thái Lan và về sau được phong tước hiệu hoàng gia.

Vua Maha có 4 con chung với bà Sujarinee, nhưng chỉ có con gái được mang tước hiệu hoàng gia.

Theo Bangkok Post, bốn người con trai của bà Sujarinee dành phần lớn cuộc đời cho đến nay ở nước ngoài, tách biệt khỏi đời sống Hoàng gia Thái Lan. Ông Chakriwat cùng các anh em trai sử dụng họ mẹ trên giấy tờ.

Chakriwat theo học ngành y tại Mỹ và trở thành bác sĩ. Ông cũng xây dựng Chakriwat Medical Information Center (CMIC), dự án cung cấp kiến thức y khoa cho cộng đồng.

Động lực để Chakriwat làm công việc này bắt nguồn từ chính thể trạng của ông.

Ông được chẩn đoán mắc bệnh u sợi thần kinh type 2 (NF2) từ năm 13 tuổi. Đây là rối loạn di truyền hiếm gặp có thể khiến các khối u phát triển dọc dây thần kinh, trong não và tủy sống. Các khối u liên quan NF2 thường không phải ung thư, nhưng vẫn có thể gây nguy hiểm nếu phát triển lớn hoặc chèn ép não, tủy sống và các dây thần kinh quan trọng.

Theo thông tin được Chakriwat công bố trước đây, ông trải qua nhiều cuộc phẫu thuật và phương pháp xạ phẫu. Thai Enquirer cho biết đến năm 2015, ông chịu đựng khoảng 10 ca đại phẫu cùng nhiều lần điều trị bằng xạ phẫu định vị.

Sóng gió gia đình

Tháng 8/2023, Chakriwat cùng anh trai Vacharaesorn lần đầu trở lại Thái Lan sau khoảng 27 năm sống ở nước ngoài.

Chakriwat khi đó đến Bangkok, thăm Bệnh viện Siriraj và bày tỏ lòng thành kính trước tượng Hoàng tử Mahidol Adulyadej (1892-1929), người được xem là cha đẻ của nền y học hiện đại Thái Lan.

Theo Matichon, Chakriwat cho biết được làm những việc trên giống như “giấc mơ trở thành hiện thực”. Ông cho biết muốn tiếp nối tinh thần y học nhằm giúp đỡ người bệnh và người nghèo.

Chuyến đi này được Reuters và các hãng truyền thông quốc tế khi đó đưa tin. Tuy nhiên, Hoàng gia Thái Lan không đưa ra bình luận công khai.

Chakriwat (phải) và anh trai Vacharaesorn trở về Thái Lan vào năm 2023.

Ba năm sau, Chakriwat lại xuất hiện trên truyền thông với hoàn cảnh hoàn toàn khác.

Trong lúc Chakriwat kêu gọi hỗ trợ, những người anh em của ông cũng lần lượt lên tiếng.

The Independent đưa tin hai anh và em trai khẳng định luôn sẵn sàng hỗ trợ và kêu gọi Chakriwat phản hồi để tìm phương án giải quyết.

Họ cho biết trước đó không nắm rõ tung tích chính xác của Chakriwat, cũng không biết liệu ông có đang được tiếp cận với các loại thuốc và phương pháp điều trị phù hợp hay không.

Ông Vacharaesorn - anh trai của Chakriwat - tiết lộ người mẹ đang vô cùng lo lắng. Bà nỗ lực liên hệ để tìm kiếm các bác sĩ đầu ngành tại Mỹ nhằm cứu chữa cho con trai.

Chakriwat đang điều trị bệnh ở Malaysia.

Ngày 2/9, Chakriwat tuyên bố “đã cắt đứt quan hệ với gia đình phía Vivacharawongse trong nhiều năm qua”. Ông không giải thích cụ thể nguyên nhân bất hòa.

Đến hiện tại chưa có thông báo công khai nào từ Văn phòng Hoàng gia Thái Lan hoặc Quốc vương Maha Vajiralongkorn về tình trạng của Chakriwat.