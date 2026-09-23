Tháo dỡ toàn bộ lô cốt quân sự tại Kinh thành Huế

TPO - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP. Huế đã hoàn thành tháo dỡ 31/31 lô cốt, công trình quân sự cũ trong Kinh thành Huế, sớm hơn so với kế hoạch đặt ra, góp phần trả lại không gian cảnh quan cho di tích Cố đô.

Ngày 23/9, thông tin từ Bộ CHQS TP. Huế cho biết vừa hoàn thành tháo dỡ toàn bộ 31/31 lô cốt, hầm ngầm, vọng gác và công trình quân sự cũ nằm trong khu vực Kinh thành Huế. Công việc được triển khai từ ngày 30/7, dự kiến kết thúc ngày 30/9 nhưng đã hoàn thành trước thời hạn 5 ngày.

Đây là hạng mục thuộc kế hoạch Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế, nhằm xử lý các công trình quân sự tồn tại trong khu vực di tích từ thời chiến tranh, từng bước trả lại không gian, cảnh quan phù hợp với giá trị của di sản.

Lô cốt nằm trên Thượng thành thuộc Kinh thành Huế thời điểm chưa được tháo dỡ.

Tháo dỡ lô cốt quân sự trên bờ tường Kinh thành Huế.

Lực lượng trực tiếp thực hiện là cán bộ, chiến sĩ công binh thuộc Bộ CHQS TP. Huế. Các công trình được tháo dỡ gồm lô cốt, hầm ngầm, vọng gác bằng bê tông cốt thép, nhiều vị trí kiên cố và xuống cấp sau thời gian dài tồn tại.

Quá trình thi công được thực hiện cẩn trọng nhằm hạn chế tác động đến hệ thống tường Kinh thành, nền móng và các cấu kiện kiến trúc cổ ở khu vực lân cận. Lực lượng công binh sử dụng phương tiện chuyên dụng, tổ chức tháo dỡ theo từng khu vực và xử lý, vận chuyển vật liệu sau tháo dỡ.

Việc thi công gặp khó khăn do thời tiết bất lợi, điều kiện giao thông trong khu vực nội thành và đặc thù Kinh thành Huế là không gian di tích gắn với khu dân cư, thường xuyên có người và phương tiện qua lại. Để bảo đảm tiến độ, Bộ CHQS TP. Huế tăng cường lực lượng, phương tiện và phối hợp với các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai.

Nơi từng tồn tại một công trình quân sự từ thời chiến tranh trong khu vực Kinh thành Huế đã được dỡ bỏ.

Lô cốt ngay góc bờ thành cạnh khu vực di tích Quan Tượng đài đã được tháo dỡ xong.

Tham gia phối hợp có Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND phường Phú Xuân, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Khu vực 1, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và công an thành phố. Các đơn vị phối hợp bảo đảm phạm vi thi công, an toàn, giao thông và an ninh trật tự trong khu vực.

Đáng chú ý, người dân sinh sống xung quanh Kinh thành Huế đồng thuận, ủng hộ và tạo điều kiện cho lực lượng thi công. Sự phối hợp này góp phần giúp quá trình tháo dỡ diễn ra thuận lợi, an toàn và hoàn thành sớm hơn kế hoạch.

Việc hoàn thành tháo dỡ 31 công trình quân sự cũ góp phần chỉnh trang cảnh quan, tạo không gian thông thoáng hơn tại Kinh thành Huế. Đây cũng là cơ sở để tiếp tục triển khai các hạng mục thuộc dự án bảo tồn, tu bổ Kinh thành, từng bước phục hồi cảnh quan và phát huy giá trị của Quần thể Di tích Cố đô Huế.