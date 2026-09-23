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Văn hóa

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Tạo dấu ấn văn hóa trong ngày người lao động được nghỉ, hưởng nguyên lương

Luân Dũng

TPO - Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 được tổ chức theo hướng thiết thực, có chiều sâu, tăng cường trải nghiệm văn hóa trong cộng đồng, hướng tới xây dựng một thương hiệu văn hóa quốc gia.

Văn phòng Chính phủ vừa truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà về việc triển khai Kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam.

Nhằm đưa Ngày Văn hóa Việt Nam - 24/11- thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, Phó Thủ tướng yêu cầu việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 phải bảo đảm trang trọng, thiết thực, có chiều sâu và có sức lan tỏa.

Đồng thời, việc tổ chức phải tạo được dấu ấn mới trong cách tổ chức các sự kiện văn hóa có ý nghĩa quốc gia, góp phần cụ thể hóa chủ trương của Đảng về phát triển văn hóa và xây dựng con người Việt Nam trong giai đoạn mới.

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Từng bước xây dựng Ngày Văn hóa Việt Nam - 24/11 - trở thành một thương hiệu văn hóa quốc gia.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu đổi mới mạnh mẽ phương thức tổ chức, kiên quyết chấm dứt tình trạng hành chính hóa. Chuyển hình thức tổ chức dưới dạng lễ kỷ niệm, hội nghị trong hội trường sang các không gian công cộng như quảng trường, phố đi bộ, di tích văn hóa - lịch sử, bảo tàng, công viên, nhà văn hóa thôn, bản... với chuỗi hoạt động trải nghiệm thực chất ngoài cộng đồng.

Lãnh đạo Chính phủ lưu ý lấy người dân, cộng đồng, đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, doanh nghiệp và thế hệ trẻ làm trung tâm, là chủ thể tham gia, sáng tạo và trực tiếp thụ hưởng các thành quả văn hóa.

Các hoạt động kỷ niệm phải thể hiện được bản sắc văn hóa Việt Nam, phản ánh tinh thần đổi mới, sáng tạo, hội nhập và khát vọng phát triển đất nước, lấy hiệu quả hưởng thụ văn hóa của nhân dân và mức độ lan tỏa trong xã hội làm thước đo đánh giá kết quả thực hiện.

Phấn đấu để mỗi hoạt động trở thành sản phẩm văn hóa cụ thể, có khả năng lan tỏa, mỗi địa phương có một dấu ấn văn hóa, qua đó từng bước xây dựng Ngày Văn hóa Việt Nam - 24/11 trở thành một thương hiệu văn hóa quốc gia.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương xây dựng Kế hoạch tổng thể tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam - 24/11 năm 2026, kèm theo bộ nhận diện Ngày Văn hóa Việt Nam gồm logo, khẩu hiệu, ấn phẩm và thông điệp truyền thông để sử dụng thống nhất trên toàn quốc và trong môi trường số.

Đồng thời, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp chặt chẽ với các địa phương xây dựng hoạt động trải nghiệm văn hóa, di sản, làng nghề, ẩm thực, nghệ thuật truyền thống gắn với các sản phẩm, tuyến, điểm du lịch, tạo hiệu ứng lan tỏa từ sự kiện văn hóa sang phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa.

Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 là ngày nghỉ, người lao động được hưởng nguyên lương. Theo tờ trình mới nhất gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ đề xuất công chức, viên chức và người lao động nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam vào thứ Ba (24/11), không thực hiện hoán đổi ngày làm việc như đề xuất trước đó

Luân Dũng
#Ngày Văn hóa Việt Nam #thương hiệu quốc gia #văn hóa Việt Nam #sự kiện văn hóa #trải nghiệm văn hóa #phát triển văn hóa #du lịch

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