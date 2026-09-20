Bộ Nội vụ đưa đề xuất mới: Chỉ nghỉ 1 ngày dịp Ngày văn hóa, không hoán đổi ngày làm việc

TPO - Thay vì đề xuất hoán đổi ngày làm việc để tạo ra kỳ nghỉ nhiều ngày liên tiếp như trước, Bộ Nội vụ đề xuất Ngày Văn hóa Việt Nam cán bộ, công chức, viên chức chỉ nghỉ 1 ngày vào thứ Ba, ngày 24/11/2026.

Bộ Nội vụ vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung, điều chỉnh phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Theo phương án đã trình Thủ tướng trước đó, Bộ Nội vụ đề xuất công chức, viên chức nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam vào thứ Ba, ngày 24/11.

Đồng thời, Bộ Nội vụ đề xuất hoán đổi ngày làm việc thứ Hai, ngày 23/11 sang ngày nghỉ hằng tuần thứ Bảy, ngày 28/11 nhằm hình thành kỳ nghỉ liên tục.

Tuy nhiên, trong quá trình lấy ý kiến, Ban Tổ chức Trung ương đề nghị Bộ Nội vụ thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 28/2026/QH16 về phát triển văn hóa Việt Nam.

Ban Tổ chức Trung ương cũng đề nghị việc bố trí lịch nghỉ, hoán đổi ngày làm việc (nếu cần thiết) cần căn cứ điều kiện thực tế và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Đề xuất không hoán đổi ngày làm việc khi nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam 2026.



Tiếp thu ý kiến này, Bộ Nội vụ tiếp tục rà soát, cân nhắc phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Theo Bộ Nội vụ, việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc tại tờ trình trước đó xuất phát từ mục tiêu tạo kỳ nghỉ liên tục trong năm đầu tiên tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam, qua đó tạo điều kiện để cơ quan, tổ chức và nhân dân tham gia các hoạt động hưởng ứng.

Tuy nhiên, trên cơ sở tiếp thu ý kiến của Ban Tổ chức Trung ương và rà soát điều kiện thực tế, Bộ Nội vụ nhận thấy thời điểm cuối tháng 11 là giai đoạn các cơ quan, đơn vị tập trung hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác năm.

Đồng thời, các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ sản xuất, kinh doanh, hoàn thành đơn hàng, chỉ tiêu, kế hoạch năm và chuẩn bị kế hoạch cho năm tiếp theo.

Do đó, Bộ Nội vụ cho rằng việc không thực hiện hoán đổi ngày làm việc thứ Hai, ngày 23/11/2026 là phương án thận trọng, hạn chế xáo trộn lịch công tác, lịch học tập, kế hoạch sản xuất, kinh doanh và hoạt động của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương đúng ngày 24/11

Theo phương án điều chỉnh, việc không hoán đổi không làm giảm ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vẫn được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương đúng ngày 24/11 theo quy định.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam có thể được tổ chức linh hoạt trước, trong và sau ngày 24/11/2026, phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ quan, địa phương, đơn vị; bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, tránh hình thức và không nhất thiết phải gắn với một kỳ nghỉ kéo dài.

Bộ Nội vụ cũng cho rằng phương án điều chỉnh phù hợp với tinh thần chung về bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính, duy trì nhịp độ xử lý công việc cuối năm, hỗ trợ ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh và hạn chế tác động phát sinh đối với doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp tổ chức sản xuất theo ca, kíp, đơn hàng, mùa vụ hoặc vận hành liên tục.

Cách tiếp cận này, theo Bộ Nội vụ, nhằm bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu tôn vinh, phát huy giá trị văn hóa Việt Nam với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn cuối năm.

Trên cơ sở rà soát, Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh tờ trình trước đó theo hướng, công chức, viên chức nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam 1 ngày vào thứ Ba, ngày 24/11 Dương lịch.

Bộ Nội vụ đề xuất không thực hiện hoán đổi ngày làm việc thứ Hai, ngày 23/11 sang ngày nghỉ hằng tuần thứ Bảy, ngày 28/11 và không đưa nội dung hoán đổi này vào thông báo của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Đối với người lao động thuộc khối doanh nghiệp không phải là công chức, viên chức, Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương vào thứ Ba, ngày 24/11 Dương lịch theo quy định.

Các nội dung đề xuất về nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 tại tờ trình trước đó không thay đổi.