MAYogu đồng hành và tài trợ chương trình nghệ thuật đặc biệt

Đồng hành và tài trợ chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng dấu mốc phát triển mới của thành phố Bắc Ninh, MAYogu lựa chọn kể câu chuyện về văn hóa và cộng đồng – những giá trị đã làm nên bản sắc của vùng đất Kinh Bắc và cũng là một trong những định hướng mà nền tảng này muốn theo đuổi trong không gian số.

Một dấu mốc mới trên vùng đất giàu truyền thống

Kinh Bắc từ lâu được biết đến là một trong những vùng văn hóa đặc sắc của Việt Nam, nơi những giá trị lịch sử, nghệ thuật và đời sống cộng đồng được hình thành, gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Từ dân ca Quan họ, hệ thống đình, chùa, lễ hội, làng nghề truyền thống đến những phong tục và sinh hoạt cộng đồng, mỗi vùng đất đều góp phần tạo nên một Kinh Bắc vừa thống nhất về chiều sâu văn hóa, vừa phong phú về bản sắc.

Hôm nay, trên nền tảng của những giá trị lâu đời đó, Bắc Ninh đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với những thay đổi về không gian đô thị, kinh tế và đời sống xã hội.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng dấu mốc mới của thành phố Bắc Ninh vì vậy, không chỉ mang ý nghĩa của một sự kiện văn hóa – nghệ thuật, mà còn là dịp nhìn lại những giá trị đã hình thành nên vùng đất này và hướng tới một chặng đường phát triển mới.

MAYogu tham gia đồng hành và tài trợ cùng chương trình với mong muốn góp một phần vào việc lan tỏa câu chuyện ấy.

Khi những câu chuyện văn hóa tiếp tục được kể trong không gian số

Theo đại diện MAYogu, việc đồng hành và tài trợ chương trình xuất phát từ một điểm gặp gỡ giữa tinh thần của sự kiện và định hướng phát triển của nền tảng: cộng đồng được hình thành bởi những con người có chung mối quan tâm, còn văn hóa được duy trì khi những câu chuyện của cộng đồng tiếp tục được kể.

MAYogu là nền tảng mạng xã hội phát triển tại Việt Nam, được xây dựng xoay quanh mô hình các cộng đồng có tên gọi “Hẻm”.

Mỗi người dùng có thể tạo một Hẻm của riêng mình dựa trên một chủ đề hoặc mối quan tâm chung. Đó có thể là Hẻm về một vùng quê, một nét văn hóa, một môn nghệ thuật, một bộ phim, một nghệ sĩ, một trường học hay đơn giản là một cộng đồng của những người cùng sở thích.

Theo cách tiếp cận đó, mỗi Hẻm không chỉ là nơi đăng tải nội dung mà có thể trở thành một không gian để những người có chung câu chuyện tìm thấy và kết nối với nhau.

Đây cũng là lý do MAYogu nhìn thấy một khả năng rộng hơn của mạng xã hội: bên cạnh giải trí và kết nối, không gian số có thể trở thành một phương tiện giúp những câu chuyện địa phương, ký ức cộng đồng và giá trị văn hóa tiếp tục được lưu truyền theo cách gần gũi hơn với thế hệ trẻ.

Bảo tồn không có nghĩa là để văn hóa đứng yên

Trong bối cảnh công nghệ đang thay đổi cách con người tiếp nhận thông tin và hình thành cộng đồng, bài toán bảo tồn văn hóa cũng đang có thêm những cách tiếp cận mới.

Một di sản có thể được giới thiệu bằng video ngắn. Một làng nghề có thể hình thành cộng đồng của riêng mình. Một người trẻ ở xa quê vẫn có thể tham gia vào không gian dành cho văn hóa địa phương. Những người cùng yêu Quan họ, nhiếp ảnh, lịch sử hay văn hóa Kinh Bắc có thể tìm thấy nhau mà không còn bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý.

Với MAYogu, công nghệ không thay thế những phương thức bảo tồn truyền thống. Giá trị của công nghệ nằm ở khả năng tạo thêm một không gian để văn hóa được tiếp cận, chia sẻ và tiếp tục tạo ra những kết nối mới.

Đặc biệt đối với thế hệ trẻ, một giá trị văn hóa chỉ thực sự tiếp tục sống khi họ có cơ hội tìm hiểu, tương tác và kể lại giá trị đó bằng ngôn ngữ của chính thế hệ mình.

Từ mạch nguồn Kinh Bắc đến cộng đồng của thời đại số

Sự phát triển của một đô thị hiện đại không nhất thiết đồng nghĩa với việc những giá trị truyền thống phải lùi lại phía sau.

Ngược lại, bản sắc văn hóa có thể trở thành một phần quan trọng tạo nên sức hấp dẫn riêng của một thành phố trong quá trình phát triển.

Với vùng đất Kinh Bắc, điều đó càng có ý nghĩa khi nơi đây sở hữu một kho tàng văn hóa được tích lũy qua nhiều thế hệ.

Đồng hành và tài trợ chương trình nghệ thuật đặc biệt lần này, MAYogu mong muốn bắt đầu từ một thông điệp giản dị: công nghệ có thể thay đổi cách chúng ta kết nối, nhưng những giá trị khiến con người muốn kết nối với nhau vẫn bắt nguồn từ văn hóa, ký ức và những câu chuyện chung.

Một vùng đất đang bước vào chặng đường mới.

Những cộng đồng mới đang được hình thành.

Nhưng mạch nguồn văn hóa vẫn có thể tiếp tục chảy – từ đời sống thực đến không gian số, từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Đó cũng là cách MAYogu lựa chọn đồng hành cùng Bắc Ninh trong dấu mốc đặc biệt này.

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