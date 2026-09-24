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Pháp luật

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Dự kiến tháng 10 xét xử Nguyễn Đức Anh trong vụ thảm án ở Đồng Nai

Văn Quân - Nguyễn Tiến

TPO - Dự kiến tháng 10, TAND thành phố Đồng Nai đưa ra xét xử Nguyễn Đức Anh, bị truy tố sau vụ án khiến 3 người trong một gia đình tử vong.

Ngày 24/9, theo thông tin từ Viện KSND thành phố Đồng Nai, liên ngành tư pháp Thành phố đã xác định vụ thảm án khiến 3 người trong một gia đình ở Đồng Nai tử vong và một người bị thương 76% làm án điểm để tập trung điều tra, truy tố, xét xử nhanh, dự kiến đầu tháng 10/2026 sẽ xét xử.

Đối tượng Nguyễn Đức Anh thực nghiệm cảnh trèo rào leo lên mái nhà bị hại rạng sáng 3/9.

Đối tượng Nguyễn Đức Anh thực nghiệm cảnh trèo rào leo lên mái nhà bị hại rạng sáng 3/9.

Trước đó, ngày 18/9, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) TP.Đồng Nai ban hành Cáo trạng số 267/CT-VKS-P2, truy tố bị can Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ngụ phường Hố Nai, TP.Đồng Nai) về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và chuyển hồ sơ sang Tòa án để giải quyết theo thẩm quyền.

Theo cáo trạng, Nguyễn Đức Anh và chị Đ.T.P.A. từng có quan hệ tình cảm. Sau khi chị P.A. chủ động chia tay, ngày 3/9/2026, Đức Anh tìm đến nhà chị này và tìm cách đột nhập nhưng không thành do cửa bị khóa.

Sau đó, Đức Anh sang nhà anh N.V.Q. ở liền kề và đột nhập vào bên trong.

Một phân cảnh thực nghiệm, đối tượng Nguyễn Đức Anh đột nhập vào nhà bị hại.
Một phân cảnh thực nghiệm, đối tượng Nguyễn Đức Anh đột nhập vào nhà bị hại.

Tại đây, Đức Anh dùng dao tấn công anh Q. Trong lúc chống trả để bảo vệ bản thân, anh Q. khiến Đức Anh bị thương.

Tuy nhiên, Đức Anh tiếp tục truy đuổi anh Q. ra khu vực đường phía trước nhà và dùng dao tấn công nhiều lần.

Anh Q. bị nhiều thương tích nghiêm trọng, với tỷ lệ tổn thương cơ thể được xác định là 76%.

Sau khi tấn công anh Q., Đức Anh quay vào nhà và tiếp tục tấn công các thành viên trong gia đình.

Chị H.T.M., vợ anh Q., tử vong. Cháu N.N.H. (sinh năm 2025) tử vong tại hiện trường. Cháu N.T.H. (sinh năm 2015) bị thương đặc biệt nghiêm trọng và sau đó tử vong.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng Công an thành phố Đồng Nai bắt giữ Nguyễn Đức Anh tại hiện trường.

Làm rõ vật chứng, căn cứ truy tố

Trong quá trình điều tra, Viện KSND thành phố Đồng Nai phối hợp với Cơ quan điều tra thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tố tụng và đánh giá các tài liệu, chứng cứ liên quan.

Theo cáo trạng, con dao được Nguyễn Đức Anh sử dụng khi gây án được xác định là dao chặt xương màu đen, dài 36,5cm, lưỡi rộng 8cm.

Từ kết quả điều tra, giám định cùng các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Viện KSND TP.Đồng Nai xác định có đủ căn cứ truy tố Nguyễn Đức Anh về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” theo Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Bị can đồng thời bị truy tố về tội “Giết người” theo Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Sau khi hoàn tất cáo trạng, Viện KSND thành phố Đồng Nai đã chuyển hồ sơ sang Tòa án nhân dân thành phố Đồng Nai để giải quyết theo thẩm quyền.

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