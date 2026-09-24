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Pháp luật

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Bắt 4 người Trung Quốc vận chuyển gần 18.000 bao thuốc lá lậu qua sân bay Tân Sơn Nhất

Nguyễn Dũng

TPO - Bốn công dân Trung Quốc bị khởi tố, bắt tạm giam sau khi cơ quan chức năng phát hiện gần 18.000 bao thuốc lá nhập lậu trong hành lý ký gửi tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Ngày 24/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam 4 người mang quốc tịch Trung Quốc về tội “Vận chuyển hàng cấm”, sau khi phát hiện gần 18.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu trong hành lý ký gửi tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

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Số lượng lớn thuốc lá lậu bị phát hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Trước đó, ngày 10/9, khi kiểm tra hành lý của 4 hành khách gồm Lou Shije (sinh năm 1971), Lei Kang (sinh năm 1993), Wang Xiaojin (sinh năm 1991) và He Yuqiang (sinh năm 1984), đều mang quốc tịch Trung Quốc, Hải quan phát hiện 1.793 cây thuốc lá mang nhãn hiệu Peony và Chungwa.

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Số thuốc lá lậu được giấu trong vali.

Qua xác minh, số hàng trên gồm 17.930 bao thuốc lá điếu nhập lậu. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm, cơ quan Hải quan đã chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM, Phòng Cảnh sát kinh tế, để xử lý theo thẩm quyền.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, 4 người trên được thuê vận chuyển thuốc lá từ Việt Nam đi nước ngoài, với tiền công từ 800 đến 1.000 tệ, tương đương khoảng 3,1 đến gần 3,9 triệu đồng mỗi chuyến. Nhóm này được mua vé máy bay và bố trí nơi ăn ở tại Việt Nam.

Ngày 10/9, cả 4 đến khu vực cột số 10, nhà ga T2 sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, nhận các kiện hành lý chứa thuốc lá từ một người chưa rõ lai lịch, sau đó đưa vào làm thủ tục ký gửi.

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4 công dân Trung Quốc tại cơ quan công an.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận biết rõ số hàng được thuê vận chuyển là thuốc lá điếu nhập lậu.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 18/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lou Shije, Lei Kang, Wang Xiaojin và He Yuqiang về tội “Vận chuyển hàng cấm”.

Các quyết định và lệnh tố tụng đã được Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4 phê chuẩn.

Hiện cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ người thuê vận chuyển, người giao số thuốc lá nói trên cùng các cá nhân có liên quan.

Nguyễn Dũng
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