Bí thư Trần Lưu Quang 'truy' Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM về việc thiếu sách giáo khoa

TPO - Khi nghe cử tri phản ánh về tình trạng thiếu sách giáo khoa đầu năm học mới, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đã lập tức nhắn tin cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo hỏi "bao giờ đủ?".

Chiều 24/9, tại trụ sở UBND phường Bình Tiên (TPHCM), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng tổ đại biểu Quốc hội khóa XVI, đơn vị bầu cử số 6, đã tiếp xúc cử tri các phường Bình Tiên, Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, Bình Tây, Diên Hồng, Bình Phú, Hòa Hưng và Vườn Lài.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang dự buổi tiếp xúc cử tri.

Bao giờ đủ?

Cử tri Trần Hồng Quang (phường Vườn Lài) phản ánh tình trạng cung ứng sách giáo khoa phục vụ năm học mới hiện vẫn chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu học sinh. Dù phụ huynh đã đăng ký mua sách từ cuối năm học trước, nhưng đến nay, khi năm học đã bắt đầu, vẫn còn trường hợp chưa nhận đủ bộ sách, gây khó khăn cho việc học tập và tâm lý lo lắng cho phụ huynh.

Cử tri kiến nghị các cơ quan chức năng rà soát, chấn chỉnh quy trình đăng ký, in ấn, phân phối, bảo đảm sách được cung cấp đầy đủ, đúng thời gian.

Cử tri nêu ý kiến với các ĐBQH.

Ngay tại buổi tiếp xúc, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết, ông đã nhắn tin trực tiếp cho Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM để nắm tình hình và hỏi "Bao giờ đủ?".

Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết, số liệu cập nhật đến 14 giờ cùng ngày, thành phố còn thiếu 8.286 cuốn sách giáo khoa, chiếm 0,04% tổng số sách, chủ yếu là sách Công nghệ lớp 9 và sách Lịch sử - Địa lý ở một số khối lớp. Sách Lịch sử - Địa lý đang được nhà xuất bản giao hàng, sách Công nghệ đang trong quá trình in ấn. Ông Quang mong người dân thông cảm, chia sẻ và khẳng định ngay khi hoàn tất, dự kiến trong tuần tới, sách sẽ được giao đầy đủ cho các trường.

Bí thư Trần Lưu Quang cũng thông tin nhiều điểm mới liên quan đến chủ trương sách giáo khoa. Hiện nay, chủ trương chỉ sử dụng một bộ sách giáo khoa duy nhất. Tuy nhiên, Thủ tướng đã đặt ra hai yêu cầu: bộ sách chuẩn phải bảo đảm giá trị sử dụng lâu dài từ 5-7 năm, đồng thời cần đa dạng hóa đơn vị thực hiện sách giáo khoa.

TPHCM sẽ in sách giáo khoa

Việc Nhà Xuất bản Giáo dục hiện giữ vị thế độc quyền được đánh giá là chưa hợp lý, do đó Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chỉ đạo chấm dứt tình trạng này. Ông Quang cho biết, từ năm sau, thành phố sẽ tiến hành in ấn sách giáo khoa, thậm chí tính đến chủ trương cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn mượn sách để sử dụng - mô hình từng phổ biến trước đây, khi học sinh mượn sách đầu năm, cuối năm trả lại để lớp sau tiếp tục sử dụng.

Về nguyên nhân thiếu sách, ông lý giải số lượng sách được tính toán không chỉ phục vụ học sinh thành phố mà còn chia sẻ hỗ trợ các tỉnh lân cận, dẫn đến thiếu hụt cục bộ, không phải thiếu nguyên bộ mà chỉ thiếu một số đầu sách nhất định. “Mọi người yên tâm, tuần sau Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ hoàn tất”, ông Quang nói, đồng thời khẳng định nếu không có gì thay đổi, từ năm sau thành phố sẽ chủ động in sách và có thể triển khai chính sách cho mượn sách với gia đình khó khăn.

Thay thế dần xe cá nhân

Cử tri Phan Thị Ngọc Hương (phường Diên Hồng) phản ánh tình trạng kẹt xe đang có dấu hiệu lan rộng và tái diễn, không chỉ tại các cửa ngõ, tuyến đường huyết mạch mà xuất hiện ở nhiều khu vực trên địa bàn thành phố, trong đó có tuyến đường Ba Tháng Hai và vòng xoay Điện Biên Phủ thuộc phường Diên Hồng. Cử tri đề nghị các ĐBQH, lãnh đạo thành phố khảo sát, nghiên cứu và đề xuất giải pháp hiệu quả.

Kẹt xe là câu chuyện nan giải tại TPHCM.

Trả lời vấn đề này, Bí thư Thành ủy TPHCM nhìn nhận nguyên nhân sâu xa đến từ sức hút lớn của TPHCM, thu hút đông đảo người dân đến lập nghiệp, sinh sống, cùng chung nhịp sinh hoạt đi làm, tan sở vào cùng khung giờ; những ngày mưa nhiều càng khiến tình trạng ùn tắc vào giờ cao điểm thêm trầm trọng. Theo ông Quang, để giải quyết cần một giải pháp đồng bộ, trước hết là phát triển phương tiện công cộng để thay thế dần xe cá nhân.

Ông cho biết hiện thành phố đã miễn phí vé xe buýt toàn địa bàn, lượng người đi xe buýt tăng 49% so với cùng kỳ, người dân đang dần hình thành thói quen chuyển từ xe gắn máy sang xe buýt. Thành phố đặt mục tiêu đến cuối nhiệm kỳ sẽ phát triển hơn 500km đường sắt đô thị, đồng thời tổ chức lại các tuyến xe buýt hợp lý hơn, quản lý bằng công nghệ - giờ cao điểm điều xe lớn, giờ thấp điểm dùng xe nhỏ - nhằm từng bước thay đổi thói quen đi lại của người dân. “Giải quyết kẹt xe là một trong bốn nhiệm vụ trọng tâm mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đặt ra, mong bà con ủng hộ”, ông Quang nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy cũng nhìn nhận, một phần nguyên nhân kẹt xe đến từ ý thức, văn hóa giao thông của một bộ phận người dân - tâm lý “thấy chỗ trống là chen vào”, bất chấp quy định. Ông mong người dân cùng nâng cao ý thức khi tham gia giao thông, góp phần cải thiện tình hình từng chút một.

Về chuyển đổi xe điện - vấn đề được cử tri đặc biệt quan tâm vì liên quan trực tiếp đến đời sống người lao động, người thu nhập thấp, cử tri đề nghị các ĐBQH tiếp tục nghiên cứu, đánh giá để triển khai hài hòa, phù hợp thực tế, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Ông Trần Lưu Quang cho biết nguyên tắc chung là thành phố sẽ hạn chế xe chạy xăng tại một số khu vực nhất định, chẳng hạn thu phí đối với xe xăng, đồng thời khuyến khích người dân chuyển đổi sang xe điện thông qua các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, thực hiện từng bước.