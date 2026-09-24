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Công an Thái Nguyên thông tin vụ tập trung đông người tại chân cầu vượt Bắc Sơn

Thanh Hiếu

TPO - Liên quan đến vụ tập trung đông người tại chân cầu vượt Bắc Sơn, Công an tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Công an phường Phan Đình Phùng khẩn trương xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định.

Ngày 24/9, Công an tỉnh Thái Nguyên đã thông tin về vụ việc tập trung đông người tại khu vực cầu vượt Bắc Sơn (thuộc tổ 41, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên).

Theo đó, đêm ngày 23/9, tại khu vực chân cầu vượt Bắc Sơn xảy ra vụ việc khiến đông người tập trung.

Tại hiện trường, nhiều người đã quay phim, livestream, đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội thu hút nhiều người quan tâm, theo dõi, gây phức tạp tình hình, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và an toàn giao thông.

Nhận được thông tin, Cơ quan Công an đã kịp thời có mặt, giải tán đám đông, đưa những người liên quan về trụ sở để làm việc.

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Nhiều người dân tập trung tại cầu vượt Bắc Sơn đêm 23/9

Sau khi xảy ra sự việc, Công an tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Công an phường Phan Đình Phùng từng bước xác minh, làm rõ vụ việc và những người có liên quan.

Qua vụ việc trên, Công an tỉnh Thái Nguyên đề nghị người dân không tụ tập, không livestream, không chia sẻ hoặc bình luận theo thông tin chưa được kiểm chứng.

Theo công an tỉnh Thái Nguyên, mỗi lượt chia sẻ thiếu kiểm chứng có thể làm sự việc đi xa hơn sự thật và xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của người khác. Đúng - sai sẽ được làm rõ bằng kết quả xác minh, xử lý của cơ quan chức năng, không phải bằng những lượt livestream hay chia sẻ trên mạng xã hội.

Công an tỉnh Thái Nguyên sẽ thông tin chính thức khi vụ việc được xác minh đầy đủ và xử lý theo quy định pháp luật.

Thanh Hiếu
#Thái Nguyên #Tụ tập đông người #Công an #Xác minh #An ninh

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