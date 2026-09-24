Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Giống bí đao ‘khổng lồ’ bén duyên nơi đảo xa

Trương Định

TPO - Từ vùng đất xã Phù Mỹ Đông - nơi nổi tiếng với những quả bí đao nặng tới 60kg, giống bí đặc trưng này đã vượt biển 'bén duyên' nơi xã đảo duy nhất ở tỉnh Gia Lai.

Nằm cách phố biển Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai khoảng 24km về phía Đông, xã đảo Nhơn Châu (hay còn gọi là Cù Lao Xanh), một hòn đảo xinh đẹp với vẻ hoang sơ, mộc mạc hiếm có, là điểm đến hấp dẫn của du khách.

Địa hình Nhơn Châu phần lớn là đồi núi đá, đất sản xuất ít, nhiều khu vực là đất cát nghèo dinh dưỡng. Đảo không có sông, suối tự nhiên, nguồn nước phục vụ sản xuất chủ yếu dựa vào nước mưa và các công trình trữ nước. Cùng với đó là gió mạnh, hơi mặn từ biển và thời tiết khắc nghiệt khiến cây trồng khó sinh trưởng.

Chính vì vậy, sinh kế của người dân Nhơn Châu từ nhiều năm qua chủ yếu dựa vào khai thác, nuôi trồng thủy sản và phát triển du lịch.

tp-c_1790224205041-1986771910136742204-310727896313791457-5c2f14903bf0687059a92645c2db214f.jpg
Xã đảo Nhơn Châu, hay còn gọi là Cù Lao Xanh.

Để gieo trồng và tạo ra nông sản trên hòn đảo này lại là câu chuyện không dễ dàng. Nhưng một điều đặc biệt vào tháng 4/2026 vừa qua, xã đảo Nhơn Châu đã đưa giống bí đao từ vùng đất Phù Mỹ Đông - nơi nổi tiếng với những quả bí nặng 40 - 60kg, cá biệt gần 70kg ra trồng thử nghiệm trên đảo.

Giữa điều kiện nắng gió khắc nghiệt, cây bí vẫn bén rễ, sinh trưởng và cho những trái đầu tiên.

o.jpg
Giống bí đao "khổng lồ" được trồng ở vùng đất xã Phù Mỹ Đông.

Trên diện tích khoảng 100m², vốn là đất ruộng lúa nhưng bị bồi lấp theo thời gian, địa phương đã cải tạo lại mặt bằng để trồng thử giống bí đao từ xã Phù Mỹ Đông.

Đại úy Nguyễn Văn Khứ - Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Nhơn Châu cho biết: Lứa đầu tiên trồng được 6 gốc, thu khoảng 15 trái, trọng lượng trung bình 25 - 30kg mỗi trái. Hiện đang tiếp tục chăm sóc để theo dõi khả năng sinh trưởng và thích nghi của cây trong điều kiện trên đảo.

tp-c_1790223516596-1986771910136742204-310727896313791457-f7fe4079292cd604778f054459afe3b6-1557.jpg
tp-c_1790223516962-1986771910136742204-310727896313791457-677ee6340bf761021c15dcbf1322f331-9404.jpg
Giống bí đao "khổng lồ" sinh trưởng tốt và cho trái ở xã đảo Nhơn Châu.

Theo ông Dương Hiệp Hưng - Chủ tịch UBND xã Nhơn Châu, dù phải sinh trưởng trong điều kiện đặc thù của xã đảo, cây bí vẫn phát triển và cho quả. Tuy kích thước trái chưa bằng bí trồng ở vùng đất xã Phù Mỹ Đông, nhưng việc giống cây này thích nghi và cho quả trên đảo đã là tín hiệu đáng mừng.

Nếu cây tiếp tục phát triển ổn định, cho năng suất và chất lượng tốt, xã Nhơn Châu sẽ nghiên cứu nhân rộng mô hình, hỗ trợ giống để người dân mở rộng diện tích. Không chỉ bổ sung thêm một loại nông sản, những quả bí nặng hàng chục ký còn được kỳ vọng trở thành sản phẩm đặc trưng cho du lịch xã này.

Trương Định
#bí đao khổng lồ #xã đảo Nhơn Châu #nông nghiệp #bén duyên #Phù Mỹ Đông #làng bí đao khổng lồ

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe