Giống bí đao ‘khổng lồ’ bén duyên nơi đảo xa

TPO - Từ vùng đất xã Phù Mỹ Đông - nơi nổi tiếng với những quả bí đao nặng tới 60kg, giống bí đặc trưng này đã vượt biển 'bén duyên' nơi xã đảo duy nhất ở tỉnh Gia Lai.

Nằm cách phố biển Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai khoảng 24km về phía Đông, xã đảo Nhơn Châu (hay còn gọi là Cù Lao Xanh), một hòn đảo xinh đẹp với vẻ hoang sơ, mộc mạc hiếm có, là điểm đến hấp dẫn của du khách.

Địa hình Nhơn Châu phần lớn là đồi núi đá, đất sản xuất ít, nhiều khu vực là đất cát nghèo dinh dưỡng. Đảo không có sông, suối tự nhiên, nguồn nước phục vụ sản xuất chủ yếu dựa vào nước mưa và các công trình trữ nước. Cùng với đó là gió mạnh, hơi mặn từ biển và thời tiết khắc nghiệt khiến cây trồng khó sinh trưởng.

Chính vì vậy, sinh kế của người dân Nhơn Châu từ nhiều năm qua chủ yếu dựa vào khai thác, nuôi trồng thủy sản và phát triển du lịch.

Xã đảo Nhơn Châu, hay còn gọi là Cù Lao Xanh.

Để gieo trồng và tạo ra nông sản trên hòn đảo này lại là câu chuyện không dễ dàng. Nhưng một điều đặc biệt vào tháng 4/2026 vừa qua, xã đảo Nhơn Châu đã đưa giống bí đao từ vùng đất Phù Mỹ Đông - nơi nổi tiếng với những quả bí nặng 40 - 60kg, cá biệt gần 70kg ra trồng thử nghiệm trên đảo.

Giữa điều kiện nắng gió khắc nghiệt, cây bí vẫn bén rễ, sinh trưởng và cho những trái đầu tiên.

Giống bí đao "khổng lồ" được trồng ở vùng đất xã Phù Mỹ Đông.

Trên diện tích khoảng 100m², vốn là đất ruộng lúa nhưng bị bồi lấp theo thời gian, địa phương đã cải tạo lại mặt bằng để trồng thử giống bí đao từ xã Phù Mỹ Đông.

Đại úy Nguyễn Văn Khứ - Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Nhơn Châu cho biết: Lứa đầu tiên trồng được 6 gốc, thu khoảng 15 trái, trọng lượng trung bình 25 - 30kg mỗi trái. Hiện đang tiếp tục chăm sóc để theo dõi khả năng sinh trưởng và thích nghi của cây trong điều kiện trên đảo.

Giống bí đao "khổng lồ" sinh trưởng tốt và cho trái ở xã đảo Nhơn Châu.

Theo ông Dương Hiệp Hưng - Chủ tịch UBND xã Nhơn Châu, dù phải sinh trưởng trong điều kiện đặc thù của xã đảo, cây bí vẫn phát triển và cho quả. Tuy kích thước trái chưa bằng bí trồng ở vùng đất xã Phù Mỹ Đông, nhưng việc giống cây này thích nghi và cho quả trên đảo đã là tín hiệu đáng mừng.

Nếu cây tiếp tục phát triển ổn định, cho năng suất và chất lượng tốt, xã Nhơn Châu sẽ nghiên cứu nhân rộng mô hình, hỗ trợ giống để người dân mở rộng diện tích. Không chỉ bổ sung thêm một loại nông sản, những quả bí nặng hàng chục ký còn được kỳ vọng trở thành sản phẩm đặc trưng cho du lịch xã này.