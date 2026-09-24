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Giới trẻ

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Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm, tặng quà Làng trẻ SOS Hà Nội dịp Trung thu

Xuân Tùng

TPO - Nhân dịp Tết Trung thu, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã đến thăm và trao tặng quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cùng quà của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới Làng trẻ em SOS Hà Nội; trao học bổng và quà cá nhân cho các cháu ở Làng.

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Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng đoàn công tác thăm Làng trẻ SOS Hà Nội. Ảnh: Xuân Tùng

Chiều 24/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm và tặng quà Làng trẻ em SOS Hà Nội dịp Tết Trung thu năm 2026.

Cùng tham gia đoàn có anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; ông Vũ Mạnh Hà - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế; bà Phùng Thị Hồng Hà – Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội.

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Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm hỏi các em nhỏ tại Làng trẻ em SOS Hà Nội.

Làng trẻ SOS Hà Nội là một trong số 17 cơ sở thuộc hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Làng trẻ em SOS Hà Nội từ tháng 5/2026 được chính thức bàn giao về UBND TP Hà Nội quản lý và đang hoàn thiện quy trình tổ chức lại thành cơ sở bảo trợ xã hội công lập theo quy định. Làng hiện có 16 gia đình, mỗi gia đình có 1 bà mẹ và bà dì chăm sóc từ 5 đến 10 cháu.

Qua 36 năm hoạt động, Làng trẻ SOS Hà Nội đã chăm sóc, nuôi dưỡng nhiều thế hệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trưởng thành.

Đến nay, đã có hơn 400 em hoàn toàn tự lập cuộc sống, trong đó 250 em đã lập gia đình và có công việc ổn định.

Làng trẻ SOS Hà Nội đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cùng nhiều phần thưởng cao quý từ các bộ, ngành và TP. Hà Nội.

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Chương trình diễn ra trong không khí tươi vui, ấm áp.

Tại chương trình, Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành của Trung ương và Thành phố Hà Nội đã thăm hỏi, động viên và trao tặng quà đến các em nhỏ, tập thể những người đang trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục các cháu tại Làng.

Đoàn công tác cũng đã thăm thực tế Nhà gia đình SOS; chụp ảnh lưu niệm với các em nhỏ và cán bộ, nhân viên công tác tại Làng trẻ SOS Hà Nội.

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Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ân cần thăm hỏi các em nhỏ Làng trẻ em SOS.
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Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng Làng trẻ em SOS Hà Nội.
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Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao tặng quà của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cho Làng trẻ em SOS Hà Nội.
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Anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn trao tặng quà các em nhỏ ở Làng trẻ em SOS Hà Nội.
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Ông Vũ Mạnh Hà - Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế trao tặng quà các em ở Làng trẻ em SOS Hà Nội.
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Bà Phùng Thị Hồng Hà – Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội trao tặng quà Làng trẻ SOS Hà Nội.
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Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ân cần thăm hỏi, trao tặng học bổng và quà của cá nhân tới các em thiếu nhi tại chương trình.
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Đoàn công tác chụp ảnh cùng các cháu tại Làng trẻ SOS Hà Nội.
Xuân Tùng
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