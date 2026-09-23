Cặp đôi bác sĩ nội trú không đi chơi, không du lịch suốt 8 năm yêu

Cùng làm trong ngành Y, Quân và Ngọc thấu hiểu những áp lực của nghề bác sĩ. Họ trở thành điểm tựa vững chắc giúp nhau tiến lên, gắn bó 8 năm trước khi về chung một nhà.

Cùng làm trong ngành Y, Quân và Ngọc thấu hiểu những áp lực của nghề bác sĩ. Họ trở thành điểm tựa vững chắc giúp nhau tiến lên, gắn bó 8 năm trước khi về chung một nhà.

Quân và Ngọc có 8 năm hẹn hò trước khi về chung một nhà vào đầu năm 2026.

Năm 2018, ThS - bác sĩ nội trú Nguyễn Trọng Quân (sinh năm 1997) lần đầu gặp bác sĩ nội trú Hoàng Thị Hải Ngọc (sinh năm 1999) tại Ban Phong trào Sinh viên 5 Tốt của Trường Đại học Y Hà Nội.

Ngay lần đầu gặp mặt, Quân đã ấn tượng với cô nữ sinh kém mình 2 tuổi bởi vẻ ngoài xinh xắn, dễ thương cùng sự nhanh nhẹn, chịu khó.

Ban Phong trào Sinh viên 5 Tốt thường tổ chức các chương trình, hoạt động hỗ trợ sinh viên phấn đấu đạt danh hiệu này. Qua những lần cùng tham gia, Quân và Ngọc dần trở nên thân thiết, nhận ra nhiều điểm chung rồi thành một đôi lúc nào không hay.

Cùng theo học ngành Bác sĩ đa khoa, cả hai sớm hiểu những áp lực mà đối phương phải đối mặt. Những buổi học kéo dài, thời gian thực tập ở bệnh viện, những ca trực và cả việc nghiên cứu khiến họ không có nhiều thời gian dành cho nhau.

Thay vì trở thành rào cản, sự bận rộn lại giúp cả hai thêm cảm thông và trở thành chỗ dựa cho nhau. Sau gần 8 năm bên nhau, Quân và Ngọc chính thức về chung một nhà vào đầu năm 2026.

Giữ lửa theo cách riêng

Trong thời gian yêu nhau, Quân và Ngọc cũng có những lúc giận dỗi. Mỗi lần như vậy, Quân thường là người chủ động làm hòa, không muốn để Ngọc buồn sang ngày hôm sau.

"Nguyên tắc 1 là người yêu luôn đúng, nguyên tắc 2 là nếu sai thì xem lại nguyên tắc 1. Nhưng thú thật tôi chỉ áp dụng 90% thôi, 10% còn lại thỉnh thoảng cũng phải vờ cứng rắn một chút để cô ấy hiểu chuyện", nam bác sĩ nói vui về "bí quyết" giữ lửa của mình.

Một trong những kỷ niệm khiến Quân nhớ nhất trong những năm tháng yêu nhau gắn với thời gian anh thực hiện hai đề tài nghiên cứu về Rối loạn nhân cách ranh giới và Hành vi tự gây thương tích.

Khi ấy, Ngọc từng nhìn bạn trai và rơm rớm nước mắt: "Em không biết mình vượt qua được những ngày đó là do em mạnh mẽ, hay do có anh ở bên. Nếu anh giúp được các bạn ấy thì tốt quá".

Câu nói giản dị của bạn gái khiến Quân suy nghĩ nhiều. Anh quyết định nghiêm túc đào sâu hơn vào lĩnh vực này và sau đó có cơ hội hỗ trợ nhiều bạn trẻ vượt qua giai đoạn khó khăn.

Vì cũng theo ngành học Bác sĩ đa khoa nên cả hai thấu hiểu, thông cảm cho nghề nghiệp của nhau.

Những năm tháng ở trường Y của cả hai gần như được lấp đầy bởi việc học, thực tập tại bệnh viện, trực và nghiên cứu. Vì thế, Quân và Ngọc cũng không có nhiều những buổi hẹn hò theo cách thường thấy.

Thay vì đi chơi hay du lịch, cả hai thường chọn ở nhà nấu ăn cùng nhau để thư giãn.

"Suốt quãng thời gian yêu nhau, gần như chúng tôi không có lúc nào đi chơi riêng, cũng không đi du lịch. Mãi đến tuần trăng mật, cả hai mới có một chuyến đi chỉ có hai người", Quân kể.

Có lần, Ngọc than thở với bạn bè rằng chẳng mấy khi được bạn trai đưa đi chơi. Biết chuyện, Quân quyết định đưa cô đi Hồ Tây, lên phố và ghé qua một số nơi.

Thế nhưng chuyến hẹn hò không diễn ra như anh tưởng. Đi được nửa đường, Ngọc lại muốn về nhà vì mệt và không quen với cảnh đông đúc.

Sau lần đó, cả hai nhận ra rằng tình yêu của mình không nhất thiết phải giống những khuôn mẫu quen thuộc. Với họ, chỉ cần được ở cạnh nhau và có thời gian thật sự thoải mái là đủ.

Cùng bước vào một gia đình nhỏ

Khi công việc của Quân dần ổn định, cả hai bắt đầu lên kế hoạch cho một gia đình riêng. Gia đình hai bên cũng nhiệt tình ủng hộ và mong các con sớm về chung một nhà.

Đầu năm 2026, sau gần 8 năm bên nhau, Quân và Ngọc chính thức trở thành vợ chồng.

Cuộc sống sau hôn nhân không khiến nhịp sống của cả hai chậm lại. Ngọc tiếp tục hoàn thành chương trình Thạc sĩ và bác sĩ nội trú, còn Quân vẫn duy trì công việc giảng dạy và điều trị.

Những lúc vợ bận học, Quân tranh thủ nấu cơm. Khi có thời gian rảnh, cả hai cùng chơi trò chơi trực tuyến để thư giãn.

Tổ ấm nhỏ của Quân và Ngọc sắp đón thêm thành viên mới.

Hiện Quân là giảng viên Bộ môn Tâm thần và Tâm lý học Lâm sàng, Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội, đồng thời kiêm nhiệm công tác điều trị tại khoa Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện E. Ngọc vừa hoàn thành chương trình Bác sĩ nội trú Nhãn khoa và đang chuẩn bị cho những kế hoạch riêng.

Mới đây, gia đình nhỏ đón thêm tin vui khi Ngọc mang thai con đầu lòng.

Quân thừa nhận công việc khiến anh không có nhiều thời gian dành cho gia đình. Trong giai đoạn vợ mang thai, anh cũng muốn có thể ở bên chăm sóc cô nhiều hơn, nhưng những áp lực về công việc và kinh tế khiến cả hai phải tính toán nhiều hơn.

"Đáng lẽ trong giai đoạn bầu bí nhạy cảm này, tôi phải túc trực ở bên chăm sóc vợ nhiều hơn. Nhưng thực tế thì bài toán kinh tế khá áp lực, chi phí chuẩn bị sinh con rất lớn, vợ lại chưa đi làm, mà lương bác sĩ trẻ khá eo hẹp. Tôi đành thủ thỉ động viên vợ để mình làm thêm ngoài giờ nhiều hơn. Rất may là vợ cũng hiểu và thông cảm", Quân chia sẻ.

Sau những năm tháng cùng nhau đi qua lịch học dày đặc, những ca trực và áp lực nghề nghiệp, Quân và Ngọc đang bước vào một chặng đường mới. Lần này, bên cạnh công việc của hai bác sĩ trẻ, họ có thêm một vai trò khác là chuẩn bị trở thành bố mẹ.

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