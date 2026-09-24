Ánh trăng vùng cao: Niềm vui về sau mưa lũ

TPO - Từ vùng vừa trải qua mưa lũ đến những bản làng biên giới Quảng Trị, tiếng trống lân, ánh đèn ông sao mang niềm vui Trung thu đến với trẻ nhỏ. Những góc học tập, suất học bổng, chiếc xe đạp được trao cũng tiếp sức cho các em bước vào năm học mới.

Niềm vui về sau mưa lũ

Vừa trở lại trường sau đợt mưa lũ, học sinh tại phân hiệu Triệu Nguyên, Trường Tiểu học và THCS Ba Lòng (xã Ba Lòng) được đón thêm niềm vui từ chương trình “Ánh trăng vùng cao - Trao trọn yêu thương”.

Các em nhỏ hào hứng với đèn ông sao.

Chương trình do Đoàn Thanh niên UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Đoàn xã Ba Lòng đã mang đến cho học sinh tại hai phân hiệu tiểu học, THCS và mầm non Triệu Nguyên 400 suất quà Trung thu, 10 suất học bổng cùng chương trình giao lưu văn nghệ.

Với thầy trò nơi đây, ngày hội càng ý nghĩa khi những ngày trước đó, mưa lớn khiến nhiều tuyến đường bị chia cắt, việc đến lớp gặp khó khăn. “Cách đây vài ngày, khi mưa ngớt, nước rút, các giáo viên tập trung lại dọn dẹp trường, sẵn sàng cho các em đến lớp” – thầy giáo Trần Thanh Hòa - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Ba Lòng chia sẻ.

Phân hiệu Triệu Nguyên có 267 học sinh. Để đến trường, các em phải đi qua một ngầm tràn thường ngập trong mùa mưa. Theo thầy Hòa, những món quà Trung thu là nguồn động viên, tiếp thêm động lực đến lớp cho học sinh sau đợt thiên tai.

Các em được nhận những món quà ý nghĩa.

Tại xã Trường Sơn, chiều 23/9, sân Trường Tiểu học và THCS Trường Xuân cũng rộn ràng trong Đêm hội trăng rằm “Lồng đèn thắp sáng ước mơ”. Các em giao lưu cùng chị Hằng, chú Cuội, tham gia đố vui, xem múa lân sư rồng và phá cỗ.

Nhận quà, em Nguyễn Thảo Linh, học sinh lớp 7/1 vui vì từ nay có một góc học tập riêng. Em Lê Thị Thu Hằng, lớp 6/2, dự định dành tiền học bổng mua quần áo, dụng cụ học tập cho năm học mới.

Dịp này, Tỉnh Đoàn phối hợp với Văn phòng Plan International Quảng Trị trao 25 góc học tập; Vietcombank chi nhánh Quảng Bình tặng 20 suất học bổng, mỗi suất 500.000 đồng. Hội đồng Đội tỉnh trao thêm 97 suất đồ dùng học tập gồm cặp sách, vở.

Các em hào hứng nhận quà.

Thắp ước mơ bên ánh đèn sao

Phát biểu tại chương trình ở Trường Xuân, anh Đinh Trung Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Đồng đội tỉnh Quảng Trị gửi gắm: “Các bác, các cô chú, các anh chị cán bộ Đoàn và thầy cô giáo luôn mong muốn mang đến cho các em những ký ức tuổi thơ tươi đẹp nhất, trọn vẹn nhất”.

Sự chung tay ấy tiếp tục lan tỏa tới bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa. Tối 23/9, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo phối hợp với Hải quan cửa khẩu quốc tế Cha Lo, Trường Tiểu học Bãi Dinh và các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm”.

Nhà văn hóa bản trở thành điểm hẹn của trẻ nhỏ với những tiết mục hát múa, trò chơi dân gian, câu chuyện chị Hằng, chú Cuội và mâm cỗ Trung thu. Để chuẩn bị đêm hội, thầy cô tập luyện văn nghệ cho học sinh; cán bộ, chiến sĩ cùng nhà trường vệ sinh, kết đèn ông sao, chuẩn bị bàn cỗ.

Hơn 300 phần quà bánh kẹo, đèn ông sao được trao tới các em. Ban tổ chức còn tặng 10 phần quà nhu yếu phẩm, 10 suất học bổng và 4 xe đạp cho học sinh thuộc Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”. Tổng trị giá quà tặng hơn 50 triệu đồng.

Từ Ba Lòng, Trường Sơn đến Dân Hóa, niềm vui Trung thu theo những phần quà đến với trẻ nhỏ. Sau đêm hội, những góc học tập, xe đạp và suất học bổng sẽ tiếp tục đồng hành cùng các em trên đường đến lớp.