Vui Trung thu cùng thiếu nhi Sơn La, An Giang

TPO - Hơn 2.000 thiếu nhi tại Mường Khiêng và Mường Chanh, Tà Xùa (tỉnh Sơn La) đã tham gia các chương trình vui Tết Trung thu với nhiều hoạt động văn nghệ, vui chơi, trải nghiệm cùng những phần quà, học bổng thiết thực.

Ngày 23/9, Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh phối hợp với Hội Đồng đội tỉnh, UBND xã Mường Khiêng cùng các đơn vị, cá nhân đồng hành tổ chức Vui hội trăng rằm “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Sơn La” năm 2026.

Các đơn vị, nhà tài trợ trao xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình có nhiều hoạt động văn nghệ, vui chơi và trải nghiệm. Các em được thưởng thức những tiết mục mang đậm không khí Tết Trung thu và sắc màu vùng cao như “Con đường đến trường – Mái trường vùng cao”, “Ông trăng miệng cười”, liên khúc Trung thu, “Suối đàn”, “Nhà em ở lưng đồi”, “Rước đèn tháng 8”...

Bên cạnh đó, các em tham gia thi trưng bày mâm cỗ, các trò chơi truyền cốc, truyền bóng, bánh xe khổng lồ; trải nghiệm nặn tò he, làm đèn Trung thu, trò chơi dân gian và Góc Trung thu truyền thống.

Các nhà tài trợ trao quà, học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ngày hội thu hút hơn 1.000 học sinh, phụ huynh tham gia. Trong khuôn khổ chương trình, 450 học sinh được khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí; hơn 400 em được cắt tóc miễn phí.

Ban tổ chức trao 30 suất học bổng từ Hội Khuyến học tỉnh, 10 suất học bổng từ BIDV Chi nhánh Sơn La; 1.000 suất quà, đèn Trung thu; 10 xe đạp, cùng nhiều phần quà khác. Tổng kinh phí hơn 242 triệu đồng.

Tại Trường Tiểu học Mường Chanh, Đoàn Khối các cơ quan Đảng tỉnh phối hợp với Đoàn xã Mường Chanh tổ chức “Đêm hội trăng rằm – Vui Tết Trung thu” năm 2026, với hơn 1.000 thiếu nhi tham gia.

Các cháu thiếu nhi cùng Chú Cuội rước đèn ông sao trong không khí vui tươi của Tết Trung thu.

Tại đây, Đoàn Khối các cơ quan Đảng tỉnh trao 10 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và 500 suất bánh, kẹo cho học sinh của trường.

Trong dịp này, Ban Thanh niên Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Học viện Cảnh sát nhân dân và các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình “Trăng vàng Bản Mây” tại xã Tà Xùa, tỉnh Sơn La.

Tại Trường THCS Làng Chếu, đoàn công tác trao 17 suất học bổng, trị giá 1 triệu đồng/suất, cho học sinh mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời trao 110 chiếc áo.

Tại điểm trường bản Làng Sáng, nơi học tập của học sinh Trường Mầm non Hoa Đào và Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Háng Đồng, đoàn tổ chức chương trình Trung thu và trao tặng đèn ông sao, bánh kẹo, áo cờ đỏ sao vàng cho các em nhỏ. Tổng kinh phí thực hiện chương trình gần 100 triệu đồng.

Trao quà Trung thu cho trẻ em bản Làng Sáng, xã Tà Xùa.

Đoàn Thanh niên Học viện CSND và Đoàn Thanh niên Công an xã Tà Xùa ký kết xây dựng mô hình dân vận khéo “Điểm tựa xanh”, hỗ trợ chi phí sinh hoạt hằng tháng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tỉnh Đoàn An Giang mang Trung thu đến trẻ em vùng khó

Ngày 24/9, trao đổi với PV Tiền Phong, anh Dư Phạm Hữu Khuyến - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn An Giang cho biết, đơn vị đang triển khai các Chương trình vui Tết Trung thu năm 2026, dành cho thiếu nhi trên địa bàn.

Theo phương án, nguồn lực phục vụ các chương trình Trung thu năm nay gồm 1.500 bánh trung thu, 3.000 lồng đèn, 350 thùng xúc xích, 300 suất bánh kẹo và 1.000 lốc sữa. Số quà được đưa về trao cho các em học sinh ở nhiều trường Dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh và xã vùng biên giới.

Các em thiếu nhi vui mừng nhận quà Trung thu tại chương trình do Tỉnh Đoàn An Giang tổ chức.



Các chương trình Trung thu cho thiếu nhi được Tỉnh Đoàn An Giang phối hợp với nhiều đơn vị, địa phương tổ chức xuyên suốt trong tháng 9. Khởi động từ ngày 17/9, với chương trình diễn ra tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh (Rạch Giá) với các hoạt động giao lưu, hoạt náo, biểu diễn văn nghệ và tặng quà cho thiếu nhi. Sau đó lần lượt diễn ra ở nhiều xã/phường khu vực khó khăn.

Dự kiến, những chương trình Trung thu còn lại sẽ diễn ra trong hôm nay (24/9) và ngày mai (25/9), với hàng nghìn phần quà, đèn ông sao được trao tới tay các em nhỏ, đặc biệt các em vùng khó khăn.

Chị Hồ Thị Hồng Phướng - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn An Giang tặng quà Trung thu cho các em thiếu nhi.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn An Giang cũng chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc tổ chức chương trình Trung thu phù hợp tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị, bảo đảm vui tươi, an toàn, để thiếu nhi có một mùa Trung thu ý nghĩa.

Thông qua các chương trình, Tỉnh Đoàn An Giang mong muốn nâng cao nhận thức của gia đình, nhà trường và cộng đồng về công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; đồng thời vận động các nguồn lực xã hội cùng chung tay chăm lo cho thiếu nhi.

Theo anh Khuyến, các hoạt động Trung thu nhằm tạo sân chơi vui tươi, an toàn, lành mạnh cho trẻ em. Đồng thời, qua đây quan tâm, chăm lo trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ thuộc hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số và thiếu nhi tại những địa bàn còn khó khăn. Đặc biệt các xã, phường thuộc khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh.

Tiết mục văn nghệ của thiếu nhi tại chương trình “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” Trung thu năm 2026 tại xã Vĩnh Điều, tỉnh An Giang.