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Đêm hội trăng rằm ở Huế

Ngọc Văn

TPO - Hàng trăm suất học bổng, quà tặng cùng nhiều hoạt động văn hóa, vui chơi sôi động, bổ ích được tổ chức tại TP. Huế dịp Tết Trung thu 2026, mang đến niềm vui cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và học sinh vùng biên giới.

Tối 23/9, tại Trung tâm Thanh thiếu nhi TP. Huế, chương trình Đêm hội trăng rằm năm 2026 với chủ đề Lồng đèn thắp sáng ước mơ được tổ chức dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Chương trình thu hút hơn 500 thiếu nhi từ 6 đến 16 tuổi đến từ 19 trung tâm, cơ sở bảo trợ xã hội và trường chuyên biệt trên địa bàn thành phố tham gia. Các em được hòa mình vào nhiều hoạt động mang đậm sắc màu Trung thu như giao lưu cùng Chú Cuội, thưởng thức múa lân, văn nghệ, phá cỗ và nhận quà Trung thu.

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Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt hào hứng phá cỗ trong đêm mừng Trung thu.
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Và cùng thưởng thức những màn múa lân sôi động.

Ban tổ chức trao 70 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, mỗi thiếu nhi tham dự còn được nhận một phần quà gồm bánh Trung thu, bánh kẹo, sữa và nhiều phần quà ý nghĩa khác.

Theo ban tổ chức, Đêm hội trăng rằm là hoạt động thường niên nhằm tạo sân chơi vui tươi, lành mạnh, góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống của Tết Trung thu, đồng thời lan tỏa thông điệp yêu thương, sẻ chia đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

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Bí thư Thành Đoàn Huế Nguyễn Thanh Hoài trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
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70 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, dành trao cho học sinh vượt khó học tốt trong đêm hội.

“Đêm hội hôm nay, mỗi em sẽ mang theo một niềm vui nhỏ, một nụ cười thật đẹp và thêm một chút tự tin để bước tiếp trên hành trình của mình. Mong rằng, các em luôn chăm ngoan, học tốt, biết yêu thương, sẻ chia và giúp đỡ mọi người”, bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Giám đốc Trung tâm Thanh thiếu nhi Huế, bày tỏ.

Dịp này, tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở A Lưới 4, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP. Huế phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình Biên cương - Đêm hội Trăng rằm năm 2026 cho học sinh vùng biên giới.

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Bộ đội Biên phòng TP. Huế trao quà Trung thu và học bổng cho học sinh vùng biên giới.

Tại chương trình, ban tổ chức trao 300 suất quà Trung thu, mỗi suất trị giá 200.000 đồng và 100 suất học bổng Nâng bước em tới trường, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Các em còn được xem múa lân, tham gia trò chơi dân gian, phá cỗ Trung thu và giao lưu với cán bộ, chiến sĩ biên phòng.

Ngoài ra, Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt còn phối hợp với địa phương tổ chức cắt tóc miễn phí cho học sinh và khánh thành công trình Đường cờ Tổ quốc dài 1 km dẫn vào trường học.

Theo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP. Huế, chương trình được duy trì hằng năm nhằm mang đến cho thiếu nhi khu vực biên giới một mùa Trung thu vui tươi, đầm ấm; đồng thời động viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vươn lên trong học tập.

Với hơn 800 thiếu nhi được tham gia các hoạt động vui chơi, nhận học bổng và quà tặng, những chương trình Trung thu năm nay tiếp tục lan tỏa tinh thần nhân ái, sự quan tâm của các cấp, ngành và cộng đồng đối với công tác chăm lo, bảo vệ trẻ em trên địa bàn TP. Huế.

Ngọc Văn
#Tết Trung thu 2026 #Đêm hội trăng rằm #thiếu nhi TP. Huế #trẻ em khó khăn #Bộ đội Biên phòng TP. Huế #A Lưới 4 #quà Trung thu #bảo vệ trẻ em #học bổng #biên giới

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