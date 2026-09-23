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Tặng quà Trung thu cho bệnh nhi Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương

Hoàng Phong

TPO - Nhân dịp Tết Trung Thu, ngày 21/9, Abbott phối hợp cùng Báo Tiền Phong và Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình trao quà và giao lưu, sẻ chia, động viên tinh thần cho các em nhỏ đang điều trị tại đây.

Tham dự chương trình có các y bác sĩ, đại diện Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương; nhà báo Trần Thị Thu Huyền - Ủy viên Ban Biên tập, Giám đốc Trung tâm Kinh doanh Truyền thông và Tổ chức sự kiện Báo Tiền Phong; bà Phan Phương Liên, Giám đốc Đối ngoại Chính phủ, Abbott Việt Nam.

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Đại diện báo Tiền Phong, Abbott Việt Nam trao hỗ trợ từ chương trình đến người thân, đại diện các bệnh nhi đang điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Ảnh: M.T.

Chia sẻ tại chương trình, nhà báo Trần Thị Thu Huyền bày tỏ, những món quà không chỉ có giá trị về mặt vật chất mà còn là lời động viên chân thành từ ban tổ chức, hi vọng sẽ tiếp thêm sức mạnh cho các em nhỏ trong quá trình điều trị.

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Đại diện chương trình và các tình nguyện viên trao các phần quà hỗ trợ, quà Tết Trung thu tặng các bệnh nhi. Ảnh: M.T.

Trong khuôn khổ chương trình, các tình nguyện viên đã di chuyển đến từng phòng bệnh, trao quà và giao lưu với các em nhỏ.

Theo đại diện ban tổ chức, tổng giá trị các phần quà hỗ trợ cho các em nhỏ đang điều trị tại bệnh viện là 140 triệu đồng, bao gồm: 15 phần hỗ trợ viện phí trị giá 2 triệu đồng/phần; 10 phần hỗ trợ viện phí trị giá 5 triệu đồng/phần; 200 phần quà Trung thu và sản phẩm dinh dưỡng trẻ em.

Toàn bộ kinh phí đến từ đóng góp của nhân viên Abbott Việt Nam trên cả nước.

Hoàng Phong
#Abbott Việt Nam #Từ thiện #Tặng quà Trung thu #Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương

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