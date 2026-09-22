VĨNH LONG: Mới đầu mùa lũ, đê bao cồn Thanh Long lại lở

TPO - Từ cuối tháng 8 đến nay, khi nước lũ bắt đầu lên cao, hàng chục mét đê bao cồn Thanh Long, xã Quới Thiện, tỉnh Vĩnh Long lại tiếp tục sạt lở xuống sông Cổ Chiên, đe dọa cuộc sống và sản xuất của người dân trên cồn.