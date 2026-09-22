Mới đầu mùa lũ, đê bao cồn Thanh Long lại lở

TPO - Từ cuối tháng 8 đến nay, khi nước lũ bắt đầu lên cao, hàng chục mét đê bao cồn Thanh Long, xã Quới Thiện, tỉnh Vĩnh Long lại tiếp tục sạt lở xuống sông Cổ Chiên, đe dọa cuộc sống và sản xuất của người dân trên cồn.
Theo lãnh đạo UBND xã Quới Thiện, trước mắt, địa phương huy động lực lượng, phương tiện đến hiện trường gia cố đê, ngăn nước tràn để bảo vệ tài sản, tính mạng người dân, không để bà con ở lại trên cồn vào ban đêm. Địa phương đã có kế hoạch đưa toàn bộ các hộ dân còn sống trên cồn vào khu tái định cư trong đất liền.