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Tỉnh Đoàn Sơn La thúc đẩy hợp tác phát triển công tác Đoàn với thanh niên hai tỉnh phía Bắc Lào

Viết Hà

TPO - Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Sơn La, Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào tỉnh Bò Kẹo và tỉnh Luông Nậm Thà đã cùng tuổi trẻ Sơn La trao đổi kinh nghiệm công tác Đoàn, tham quan các mô hình kinh tế, qua đó tăng cường sự hiểu biết, gắn bó và tình đoàn kết giữa thanh niên ba địa phương.

Từ ngày 23-25/9, Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào tỉnh Bò Kẹo và tỉnh Luông Nậm Thà, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, sang thăm và làm việc tại tỉnh Sơn La.

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Toàn cảnh hội đàm.

Trong chương trình, Tỉnh Đoàn Sơn La tổ chức Hội đàm trao đổi kinh nghiệm công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi với Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào tỉnh Bò Kẹo và tỉnh Luông Nậm Thà.

Tại hội đàm, trong không khí hữu nghị, đoàn kết và hiểu biết lẫn nhau, các đại biểu chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Nội dung tập trung vào hợp tác thực chất, hiệu quả trong xây dựng, phát huy hiệu quả các câu lạc bộ, hợp tác xã thanh niên; kết nối doanh nghiệp, nhà đầu tư, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp và phát triển kinh tế; tổ chức hoạt động của Đoàn Thanh niên cấp xã; xây dựng nguồn quỹ và huy động các nguồn lực xã hội hóa phục vụ công tác thanh thiếu nhi.

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Đại biểu Tỉnh Đoàn Sơn La và Đoàn Thanh niên tỉnh Bò Kẹo và tỉnh Luông Nậm Thà phát biểu trao đổi kinh nghiệm.

Các đại biểu cũng trao đổi kinh nghiệm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn; tổ chức hoạt động giao lưu, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa thanh niên hai tỉnh; công tác giáo dục, bồi dưỡng thanh thiếu nhi và phối hợp tổ chức các hoạt động dạy, học tiếng Việt cho thanh thiếu nhi Lào.

Hai bên đồng thời trao đổi về khả năng phối hợp, hỗ trợ xây dựng và phát triển Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Luông Nậm Thà.

Trên cơ sở những nội dung trao đổi, hai bên thống nhất tiếp tục duy trì, tăng cường các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm; mở rộng các hoạt động phối hợp thiết thực, phù hợp với điều kiện của mỗi địa phương, góp phần thắt chặt tình đoàn kết gắn bó keo sơn giữa thanh niên hai nước Việt Nam - Lào.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn đại biểu thanh niên hai tỉnh Bò Kẹo và Luông Nậm Thà tham quan, tìm hiểu Nhà máy Thủy điện Sơn La và các mô hình kinh tế thanh niên tiêu biểu.

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Đoàn Thanh niên tỉnh Bò Kẹo và tỉnh Luông Nậm Thà tham quan Nhà máy Thủy điện Sơn La.

Qua đó, các đại biểu tìm hiểu thêm về những mô hình phát triển kinh tế, ứng dụng công nghệ, sản xuất, chế biến và nâng cao giá trị sản phẩm tại Sơn La.

Hoạt động tham quan thực tế cũng tạo điều kiện để thanh niên các địa phương chia sẻ cách làm trong sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp và phát huy tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương.

Viết Hà
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