Anh tài, em xinh khuấy động Trung thu Đại đoàn kết

TPO - Thuộc chuỗi hoạt động “Hiến máu tình nguyện - Trung thu Đại đoàn kết” do Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tổ chức, chương trình “Trung thu Đại đoàn kết” diễn ra tối 23/9 tại xã Khánh Trung (Ninh Bình), với nhiều hoạt động vui chơi, giao lưu và trao quà cho thiếu nhi, cùng sự góp mặt của anh tài Cheng và em xinh DANMY.

Tối 23/9, tại xã Khánh Trung, tỉnh Ninh Bình, Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương phối hợp với Tỉnh Đoàn Ninh Bình tổ chức chương trình Trung thu Đại đoàn kết năm 2026, mang đến không khí vui tươi cùng nhiều phần quà cho thiếu nhi và người dân địa phương.

Tham dự chương trình Trung thu Đại đoàn kết năm 2026 có chị Nông Quỳnh Ngân - Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, ông Nguyễn Đức Hiệp - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Khánh Trung, chị Phạm Thị Hải Yến - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Ninh Bình, chị Ngô Thị Thùy Trang - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Ninh Bình cùng đông đảo đại diện các đơn vị phối hợp, đồng hành cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi và người dân địa phương.

Nhiều phần quà Trung thu trao đến các em nhỏ trong khuôn khổ chương trình Trung thu Đại đoàn kết năm 2026.

Trong khuôn khổ chương trình, các em nhỏ được tham gia giao lưu văn nghệ, biểu diễn nghệ thuật và các hoạt động vui chơi nhân dịp Tết Trung thu. Nhiều phần quà được trao tặng thiếu nhi và người dân địa phương, gồm sách truyện, gấu bông, đèn Trung thu, bánh Trung thu, nước uống, áo thun, tất, sữa và các vật phẩm thiết yếu khác, góp phần mang đến niềm vui và sự động viên cho các em nhỏ trong dịp Tết Trung thu.

Đặc biệt, chương trình có sự tham gia giao lưu, biểu diễn của anh tài Cheng, em xinh rapper DANMY, diễn viên Linh Ngân cùng các nghệ sĩ. Những tiết mục nghệ thuật góp phần tạo không khí sôi nổi, gần gũi, mang đến một buổi tối Trung thu nhiều trải nghiệm cho thiếu nhi và người dân địa phương.

Anh tài Cheng tham gia giao lưu, biểu diễn trong chương trình Trung thu Đại đoàn kết năm 2026.

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động tình nguyện Hiến máu tình nguyện - Trung thu Đại đoàn kết do Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tổ chức, hướng tới chăm lo đời sống tinh thần cho thiếu nhi, đồng thời lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm của tuổi trẻ với cộng đồng.

Trước đó, sáng cùng ngày, tại trụ sở cơ quan Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương (107 Quán Thánh, Hà Nội), Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện năm 2026.

Thông qua chuỗi hoạt động, ban tổ chức mong muốn tiếp tục huy động nguồn lực xã hội chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho thiếu nhi và người dân có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời lan tỏa các hoạt động tình nguyện thiết thực trong đoàn viên, thanh niên.