Nam sinh trường Ams từ tay ngang bước vào thế giới điện ảnh

TPO - Ở tuổi 17, nam sinh chuyên Hà Nội – Amsterdam Đặng Minh Nam “tay ngang” bước vào thế giới của nghệ thuật thứ bảy, đã “bỏ túi” một số giải thưởng về phim ngắn và gây dựng câu lạc bộ điện ảnh học đường với hơn 100 thành viên; trợ giảng tại Trung tâm hỗ trợ phát triển tài năng điện ảnh (TPD).

Biến bài tập trên lớp thành cơ hội thực hành

Đặng Minh Nam hiện là học sinh lớp 12 song bằng tú tài tại trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (Hà Nội). Nam yêu thích điện ảnh từ những năm tiểu học, mày mò dựng clip ghép ảnh gia đình, lồng nhạc. Bước ngoặt thực sự đến năm lớp 8, cậu tự thực hiện dự án phim độc lập đầu tiên.

Không có máy móc chuyên nghiệp, không có thiết bị, cậu bắt đầu tập căn góc quay, đánh đèn, tận dụng chiếc điện thoại, cây đèn học và góc phòng ngủ làm "phim trường". Quá trình tự xoay xở này đã giúp cậu nhận ra điện ảnh không chỉ là sở thích, mà là ngôn ngữ mạnh mẽ nhất để kể câu chuyện của mình.

Đặng Minh Nam yêu thích nghệ thuật thứ 7 - điện ảnh. Ảnh: NVCC

Cậu biến bài tập trên lớp thành cơ hội thực hành, tự học qua mạng và phân tích kỹ thuật của các bộ phim kinh điển, đặt rất nhiều câu hỏi “tại sao…” và học cách xem phim bằng con mắt của một người làm phim. Để hiểu biết đầy đủ và chuyên nghiệp hơn, Nam đăng ký theo học Trung tâm TPD và sáng lập Câu lạc bộ Điện ảnh Hà Nội.

Đến nay, Nam đã có trong tay nhiều phim ngắn với nhiều góc nhìn, câu chuyện gần gũi trong đời sống, nhất là những giấc mơ, trăn trở của người trẻ. Kịch bản phim của cậu không đi thẳng vào vấn đề mà cài cắm nhiều tầng nghĩa qua những khung hình.

Theo Nam, viết một kịch bản hay đã khó, việc khó hơn nữa là thuyết phục cả ekip cùng tin vào nó. Cậu luôn mang đến những buổi họp bàn xây dựng kịch bản đầy đủ, từ kịch bản hình ảnh, dẫn chiếu, đường dây kịch bản và cả bảng phân tích tâm lý nhân vật. "Em không coi kịch bản của mình là đáp án cố định, luôn lắng nghe góc nhìn từ các bạn trong êkíp", cậu nói.

Đặng Minh Nam (ngoài cùng bên trái) và các bạn nhận giải Đạo diễn xuất sắc nhất cùng với giải Nhất chung cuộc thi làm phim Lenscape. Ảnh: NVCC

Về phong cách làm phim, nam sinh chú trọng tâm lý nhân vật và các ẩn dụ thị giác, nhịp phim điềm tĩnh nhưng vẫn giữ những cú chuyển bất ngờ. Nam muốn tạo dấu ấn riêng, dung hòa giữa sự bay bổng cảm xúc kiểu Damien Chazelle với sự chân thật, chặt chẽ kỹ thuật kiểu Christopher Nolan.

"Khát vọng lớn nhất của em là chứng minh cho thế giới thấy chất liệu văn hóa, con người Việt Nam hoàn toàn đủ tiềm năng để tạo nên những tác phẩm cạnh tranh sòng phẳng trên thị trường quốc tế", Nam nói.

Nam bày tỏ, qua các tác phẩm, cậu muốn gửi gắm những trăn trở về bản ngã, tâm lý con người và hành trình theo đuổi giấc mơ của người trẻ - chủ đề gần với chính trải nghiệm của bản thân.

"Em muốn tạo ra một khoảng không gian gợi mở, nơi khán giả có thể soi chiếu lại chính mình", Nam nói.

Bài vở, làm phim và câu lạc bộ điện ảnh

Năm 2025, Đặng Minh Nam đã thành lập câu lạc bộ Điện ảnh Hà Nội (HCC), kết nối những học sinh cấp 3 có chung niềm yêu thích và mong muốn tìm hiểu, khám phá nhiều hơn về điện ảnh. Câu lạc bộ hiện có hơn 100 thành viên và hơn 10 tác phẩm.

Để giữ lửa đam mê và nâng chuyên môn cho cả tập thể, Nam tổ chức nhiều buổi gặp gỡ, trao đổi với các đạo diễn chuyên nghiệp, đào tạo nội bộ về kỹ thuật quay dựng, phát động các giải làm phim ngắn.

Bên cạnh đó, Nam cùng các thành viên đã chủ động kêu gọi nguồn tài trợ từ Trung tâm TPD cũng như các đối tác bên ngoài để tạo nguồn tài chính cho câu lạc bộ hoạt động. Điều này không chỉ giải quyết bài toán kinh phí cho các bộ phim, mà còn giúp các bạn sớm cọ xát với thực tế, học cách giới thiệu ý tưởng dự án một cách thuyết phục và rèn luyện kỹ năng giao tiếp khi làm việc với các bên hỗ trợ.

Hình ảnh hậu trường làm phim của nhóm Nam và thành viên CLB. Ảnh: NVCC

"Một đạo diễn giỏi không phải là người có nhiều ý tưởng nhất, mà là người có thể khiến cả ekip cùng nhìn thấy câu chuyện mà mình muốn kể" là phương châm mà Nam áp dụng trong cả điện ảnh lẫn công việc quản lý câu lạc bộ.

Để bảo đảm việc học tập ở trường và theo đuổi niềm yêu thích làm phim, Nam cho biết, đã nỗ lực cân đối thời gian. Việc học được tận dụng tối đa thời giờ học trên lớp, buổi tối và ngày cuối tuần dành cho kịch bản, kỹ thuật hậu kỳ và sinh hoạt tại Trung tâm TPD và câu lạc bộ Điện ảnh Hà Nội.

Nam ví quãng thời gian này như cuộc sống hai mặt của Peter Parker. Ban ngày là học sinh cân bằng bài vở, thi cử; khi làm phim lại phải quản lý cả một êkíp, gánh trách nhiệm cho từng khung hình. "Khó khăn lớn nhất là cảm giác quá tải khi vừa phải là học sinh tốt, vừa phải tròn vai đạo diễn giỏi", Nam nói.

Để vượt qua, em học cách chia nhỏ công việc, tin tưởng giao quyền cho cộng sự, và luôn nhắc bản thân về lý do bắt đầu. Về tài chính, Nam chủ yếu dùng tiền tiết kiệm và tiền thưởng từ các cuộc thi để đầu tư thiết bị, bối cảnh và hỗ trợ êkíp, không phụ thuộc nhiều vào gia đình.