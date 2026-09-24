Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh: Công nghiệp văn hóa chưa phát huy hết tiềm năng

TPO - Theo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh, Việt Nam đang hội tụ đầy đủ các nguồn lực và điều kiện thuận lợi để bứt phá trở thành một trung tâm công nghiệp văn hoá năng động trong khu vực. Tuy nhiên, thực tiễn phát triển các ngành công nghiệp văn hóa ở Việt Nam thời gian qua vẫn gặp nhiều khó khăn, chưa tương xứng với tiềm năng.

Đề xuất 8 nhóm nội dung để tháo gỡ hạn chế

Ngày 24/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa. Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh trình bày tờ trình của Chính phủ.

Theo Bộ trưởng, Việt Nam đang hội tụ đầy đủ các nguồn lực và điều kiện thuận lợi để bứt phá trở thành một trung tâm công nghiệp văn hóa năng động trong khu vực.

Tuy nhiên, thực tiễn phát triển các ngành công nghiệp văn hóa ở Việt Nam thời gian qua vẫn gặp nhiều khó khăn, chưa tương xứng với tiềm năng.

Đặc biệt, trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và sự bùng nổ của các nền tảng số xuyên biên giới, để thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hoá, cần hành lang pháp lý đủ mạnh để bảo vệ các nhà sản xuất nội dung trong nước trước sự cạnh tranh từ nước ngoài.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh tại phiên họp. (Ảnh: QH)

Trên cơ sở đó, luật được xây dựng nhằm khơi thông nguồn lực, giải phóng sức sáng tạo, gia tăng hàm lượng văn hóa trong các sản phẩm, dịch vụ, bảo vệ thị trường nội địa và tạo đòn bẩy đưa công nghiệp văn hoá trở thành động lực tăng trưởng bứt phá của đất nước.

Dự thảo luật đề xuất 5 nhóm nội dung để tháo gỡ các hạn chế hiện nay về vấn đề chưa tạo lập đủ hành lang pháp lý để tài sản trí tuệ trở thành nguồn vốn, tài sản bảo đảm trong các giao dịch tài chính, tín dụng; chưa có cơ chế nhận diện, quản lý vòng đời tài sản trí tuệ dưới dạng số, hỗ trợ công cụ sáng tạo và nâng cao năng lực định giá tài sản trí tuệ.

Bên cạnh đó, dự thảo luật cũng đề xuất 8 nhóm nội dung để tháo gỡ các hạn chế hiện nay về vấn đề thiếu khung pháp lý đồng bộ trong phân loại, tiêu chí công trình phục vụ hạ tầng công nghiệp văn hoá; gánh nặng thủ tục hành chính khi tổ chức sự kiện, hoạt động sáng tạo.

Cùng với đó là những vướng mắc trong huy động nguồn lực, thủ tục đầu tư phát triển tổ hợp, cụm, khu công nghiệp sáng tạo; hạn chế trong khai thác không gian công cộng, chưa có hoạt động công nghiệp văn hóa trong công trình xây dựng, phát triển hạ tầng văn hóa số và bảo đảm hiệu quả sử dụng tài sản công.

Phân định trách nhiệm kiểm soát nền tảng xuyên biên giới

Đại diện cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Thường trực Ủy ban tán thành sự cần thiết ban hành luật, dự thảo luật phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, bảo đảm yêu cầu về quốc phòng, an ninh, phù hợp với Hiến pháp.

Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh tại phiên họp. Ảnh: QH

Tuy nhiên, do đây là dự án luật được xây dựng mới, xác lập nhiều nội dung, cơ chế, chính sách đặc thù nên Ủy ban đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Về hạ tầng công nghiệp văn hóa, Thường trực Ủy ban cơ bản tán thành các quy định, đồng thời đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo lưu ý làm rõ việc giao UBND cấp tỉnh quy định trình tự, thủ tục sử dụng không gian công cộng cho hoạt động công nghiệp văn hóa, bảo đảm thống nhất với Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Đồng thời, cần chuẩn hóa khái niệm về chủ quyền văn hóa trên không gian mạng và tiêu chí xác định; làm rõ cơ chế phối hợp, phân định trách nhiệm giữa cơ quan quản lý văn hóa và cơ quan quản lý an ninh mạng, an ninh thông tin trong kiểm soát nền tảng xuyên biên giới, bảo vệ Kho dữ liệu văn hóa số quốc gia.

Do đây là dự án luật mới, còn nhiều ý kiến khác nhau, cần thời gian để nghiên cứu, tiếp thu kỹ lưỡng, cơ quan thẩm tra đề nghị xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XVI.