Hội LHPN Việt Nam thông tin về 2 giải thưởng lớn dịp kỷ niệm 96 năm thành lập hội

TPO - Sáng 24/9, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về những hoạt động nổi bật trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 96 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, cùng các sự kiện, hoạt động trọng tâm của Hội trong thời gian tới.

Tại họp báo, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Phó Trưởng ban thường trực Ban Công tác Phụ nữ, Trung ương Hội LHPN Việt Nam, cho biết, chuỗi hoạt động hướng tới mục tiêu tôn vinh những đóng góp, những cống hiến của phụ nữ Việt Nam trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội; đồng thời, khơi dậy khát vọng, tinh thần tự tin, tự chủ và sáng tạo của phụ nữ trong giai đoạn mới.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương phát biểu mở đầu họp báo. Ảnh: PV



Chương trình kỷ niệm 96 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 năm 2026 dự kiến tổ chức vào 19h, ngày 16/10/2026, tại Nhà hát Hồ Gươm.

Chương trình gồm 3 nội dung chính: Lễ trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026, Lễ trao Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ hai và Phát động Cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng tầm thương hiệu Việt" năm 2027.

Chia sẻ thêm về Lễ trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam, đại diện lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam cho biết, năm nay, giải thưởng tiếp nhận 54 hồ sơ đề cử của 11 bộ; 2 tổ chức chính trị - xã hội; UBND 15 tỉnh, thành phố; 2 Đại học Quốc gia (gồm 8 tập thể và 46 cá nhân) thuộc các lĩnh vực.

Hội đồng xét chọn giải thưởng đã họp và đề xuất trao giải cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, nổi trội trên các lĩnh vực của đời sống xã hội trong tổng số 47 hồ sơ đủ điều kiện xét giải.

Bà Nguyễn Thị Kim Dung - Phó Trưởng ban thường trực Ban Công tác Phụ nữ, Trung ương Hội LHPN Việt Nam thông tin tại họp báo. Ảnh: PV



Về Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ hai, theo đại diện lãnh đạo Hội, tại buổi lễ, sẽ tôn vinh 32 cán bộ hội chuyên trách tiêu biểu trong tổng số 4.000 cán bộ Hội chuyên trách các cấp.

Trong đó, có 4 cán bộ cấp Trung ương, 16 cán bộ cấp Tỉnh, 12 cán bộ cấp Cơ sở và 2 cán bộ là người dân tộc thiểu số, 2 cá nhân là Đại biểu Quốc hội khóa XVI. Người lớn tuổi nhất 54 tuổi, trẻ tuổi nhất 40 tuổi; người có thời gian công tác Hội lâu nhất là 30 năm.

Các cá nhân được trao giải là những cán bộ hội tiêu biểu, có nhiều dấu ấn trong đổi mới hoạt động Hội, ứng dụng chuyển đổi số, tập hợp, hỗ trợ hội viên, phụ nữ; tham gia xây dựng chính sách, chăm lo phụ nữ, trẻ em, hỗ trợ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, bảo vệ môi trường và giải quyết những vấn đề thiết thực từ cơ sở.

Giải thưởng Nguyễn Thị Định là phần thưởng cao quý của Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam, mang tên Nữ tướng Nguyễn Thị Định - nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, nữ tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, biểu tượng của bản lĩnh, tinh thần dấn thân, trách nhiệm và sự tận tụy với phong trào phụ nữ.