Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg
Xã hội
Chính trị Tin tức Chuyện hôm nay Phóng sự

Thái Nguyên: Nghi đánh ghen dưới chân cầu vượt Bắc Sơn, đám đông quây kín ô tô để livestream

TPO - Một phụ nữ chặn chiếc ô tô tại khu vực chân cầu vượt Bắc Sơn, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên, khiến đám đông hiếu kỳ tập trung, nhiều người livestream. Công an phường sau đó có mặt, giải tán đám đông và đưa phương tiện, những người liên quan về trụ sở để xác minh, làm rõ.

Thanh Hiếu

Theo những người chứng kiến vụ việc, khoảng 22h ngày 23/9 tại khu vực chân cầu vượt Bắc Sơn, một phụ nữ chặn chiếc ô tô có một nam và một nữ bên trong.

Vụ việc thu hút đông người hiếu kỳ kéo đến hiện trường. Nhiều người livestream, quay clip khiến khu vực quanh chiếc ô tô chật kín người.

1000085653-2257.jpg
1000085633.jpg
1000085645.jpg
Người hiếu kỳ quây kín chiếc ô tô

Lực lượng chức năng sau đó có mặt tại hiện trường, phân luồng giao thông và giải tán đám đông. Phương tiện và những người liên quan đã được lực lượng chức năng đưa về trụ sở để xác minh, làm rõ.

Trao đổi với phóng viên, ông Mai Trọng Tấn, Chủ tịch UBND phường Phan Đình Phùng cho biết: Nhận được thông tin, Công an phường đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông và giải tán đám đông.

Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân vụ việc là do "đánh ghen".

#Thái Nguyên #Đánh ghen #Đám đông #Công an #Cầu Bắc Sơn #Phường Phan Đình Phùng

Xem nhiều