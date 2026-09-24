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Mưa lớn gây ngập hơn 1.000 căn nhà tại một phường ở Lâm Đồng

Thái Lâm

TPO - Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về cùng việc tăng xả tràn tại hồ Cà Giang và hồ Cẩm Hang khiến hơn 1.000 căn nhà dân ở phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng bị ngập.

Chiều 24/9, ông Nguyễn Hữu Trung - Chủ tịch UBND phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng cho biết: Từ ngày 22 đến 24/9, trên địa bàn xuất hiện mưa lớn kéo dài. Nước từ thượng nguồn đổ về hạ du, kết hợp việc tăng xả tràn tại hồ Cà Giang và hồ Cẩm Hang, gây ngập nhiều khu dân cư và diện tích sản xuất nông nghiệp.

Nhiều khu dân cư trên địa bàn phường Bình Thuận ngập sâu.

Theo ghi nhận, đến ngày 24/9, phường Bình Thuận có hơn 1.000 căn nhà bị ngập, khoảng 205ha đất sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng. Một số hộ dân tại các khu vực ngập sâu đã được chính quyền di dời đến nơi an toàn.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, UBND phường Bình Thuận bố trí lực lượng trực 24/24 giờ tại các khu vực trũng thấp, sẵn sàng hỗ trợ người dân di dời người và tài sản khi cần thiết. Lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ và lực lượng xung kích được huy động ứng trực tại các khu vực trọng yếu, theo dõi tình hình và xử lý các tình huống phát sinh.

Đáng chú ý, UBND phường Bình Thuận đã ban hành lệnh cấm lưu thông qua Cầu Đúc do nước chảy xiết, tiềm ẩn nguy hiểm cho người và phương tiện.

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Lực lượng chức năng di dời người dân vùng ngập đến nơi an toàn.
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Công an đến từng khu vực bị ngập để kiểm tra, cảnh báo người dân.

"Địa phương đang tiếp tục theo dõi diễn biến mưa, lưu lượng xả tràn tại các hồ chứa, đồng thời cập nhật tình hình để kịp thời cảnh báo người dân và triển khai phương án ứng phó", Chủ tịch UBND phường Bình Thuận cho biết.

Thái Lâm
#ngập lụt #Lâm Đồng #mưa lớn #phường Bình Thuận #di dời #hơn 1.000 nhà bị ngập

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