Nước ngập chưa kịp rút, mưa lớn đã trở lại Đồng Nai

TPO - Sau những trận mưa lớn, nhiều phường trung tâm TP.Đồng Nai tái ngập, gây ảnh hưởng lớn sinh hoạt, giao thông đi lại của người dân.

Những ngày qua tại TP.Đồng Nai có mưa lớn, lượng nước thoát không kịp khiến nhiều nơi trung tâm thành phố bị ngập lụt.

Trưa 24/9, nhiều tuyến đường ở phường Phước Tân, xã Bình Minh... vẫn còn ngập nước.

﻿ Người dân phường Phước Tân bì bõm đưa con đi học và đi làm

Tại phường Phước Tân, khu dân cư cạnh cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, nước sông Buông lên cao khiến nước tràn vào khu dân cư, tái ngập, ảnh hưởng đến quá trình sinh hoạt của người dân.

Đoạn đường DT767 qua cầu Sông Thao hướng về ngã ba Trị An (xã Bình Minh) cũng ngập sâu ảnh hưởng đến giao thông.

Đến 14h cùng ngày, trong khi nước có dấu hiệu rút ở các tuyến đường thì trời lại đổ mưa to.

Nước ngập sâu, lâu rút tại đường DT767 đoạn qua ấp Sông Mây, xã Bình Minh

Theo anh Phạm Hổ (ấp Sông Mây, xã Bình Minh), ngày 23/9, mưa lớn khiến nước dâng cao, đường ĐT767 bị ngập. Đến trưa nay, nước đã rút khoảng 15cm, nhưng đầu giờ chiều tiếp tục có mưa khiến anh lo ngại nước lại dâng, tràn vào nhà.