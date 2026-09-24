Gần 16 tỷ đồng gia cố điểm sạt lở trên đèo Prenn

TPO - Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng vừa đề xuất chi khoảng 15,6 tỷ đồng gia cố một đoạn taluy dương liên tục sạt lở trên đèo Prenn, đồng thời kiến nghị triển khai ngay trong mùa mưa.

Ngày 24/9, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã đề xuất phương án xử lý đoạn taluy dương cách đầu đèo Prenn (khu vực bến xe liên tỉnh Đà Lạt) khoảng 4km. Đây là vị trí thường xuyên xảy ra sạt lở đất, đá mỗi khi có mưa.

Theo khảo sát của cơ quan chức năng, mái taluy đào tại khu vực sạt lở nói trên cao khoảng 20 - 25m, dài khoảng 120m. Địa chất chủ yếu là đất xen đá mồ côi, mái dốc đã mất ổn định tổng thể, có nguy cơ tiếp tục trượt khi mưa lớn.

Từ tháng 6 đến nay, vị trí này đã xảy ra 8 lần sạt lở. Gần nhất là ngày 12 và 19/9, đất đá từ taluy dương tiếp tục tràn xuống đường, tiềm ẩn nguy hiểm đối với người và phương tiện lưu thông qua đèo.

Khu vực sạt lở cần gia cố trên đèo Prenn.

Để xử lý tình trạng này, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đề xuất bạt hạ mái taluy tại phạm vi sạt trượt, sau đó gia cố bằng hệ lưới thép xoắn kép kết hợp cáp thép và lưới địa kỹ thuật gốc polymer. Hệ thống này được định vị bằng các đinh neo thép dài khoảng 6m, bố trí theo ô 2x2m.

Sau khi gia cố, toàn bộ mái dốc sẽ được phủ lưới và tạo điều kiện để cây cỏ phát triển trở lại, góp phần ổn định bề mặt mái taluy. Tổng kinh phí dự kiến khoảng 15,6 tỷ đồng, trong đó, chi phí xây dựng khoảng 13,6 tỷ đồng, phần còn lại dành cho các chi phí liên quan.

Lực lượng chức năng chặt hạ 26 cây thông dọc đường đèo Prenn để bảo đảm an toàn.

Ngoài ra, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng kiến nghị triển khai công trình theo tình huống khẩn cấp về phòng, chống thiên tai nhằm rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục, sớm gia cố điểm sạt lở trong mùa mưa.

Trước đó, UBND tỉnh Lâm Đồng đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên đèo Prenn, sau khi khu vực này xảy ra nhiều vụ sạt trượt đất đá trong nhiều tháng. Tỉnh yêu cầu các lực lượng chức năng tổ chức trực ban 24/24 giờ, thường xuyên quan trắc, theo dõi diễn biến dịch chuyển, nứt gãy và sạt trượt để kịp thời xử lý khi có tình huống phát sinh.