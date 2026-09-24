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Lào Cai:

Xác minh vụ học sinh lớp 9 dùng chổi đánh bạn

Thành Đạt

TPO - Một học sinh lớp 9 tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Mù Cang Chải (xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai) cầm cán chổi đánh liên tiếp vào một học sinh lớp 7. Vụ việc được ghi lại bằng clip và lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của nhiều người.

Ngày 24/9, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một học sinh có dáng người cao lớn cầm cán chổi bằng kim loại vụt liên tiếp vào một học sinh khác. Sau khi được can ngăn, người này tiếp tục dùng tay đấm vào học sinh kia.

Clip nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi đánh bạn.

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Học sinh đánh bạn bằng cán chổi kim loại (Ảnh: Cắt từ clip).

Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong chiều 24/9, ông Trần Ngọc Hiệp, Chủ tịch UBND xã Mù Cang Chải xác nhận vụ việc xảy ra tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Mù Cang Chải.

Theo thông tin từ UBND xã Mù Cang Chải, khoảng 13h ngày 22/9, trong thời gian nghỉ trưa trước khi vào học buổi chiều, tại một phòng học lớp 7 của trường xảy ra vụ việc em P.T.D., học sinh lớp 9, dùng chổi cước đánh vào người em H.A.T., học sinh lớp 7.

Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND xã Mù Cang Chải chỉ đạo nhà trường, Công an xã và các bộ phận liên quan phối hợp với gia đình khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

UBND xã cũng chỉ đạo nhà trường phối hợp với gia đình hai học sinh đưa em T. đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe; đồng thời quán triệt học sinh toàn trường về việc ứng xử văn minh với thầy cô, bạn bè và tiếp tục triển khai các biện pháp giáo dục đạo đức, phòng chống bạo lực học đường.

Địa phương yêu cầu các đơn vị liên quan xử lý vụ việc phải khách quan, đúng quy định pháp luật, đồng thời bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp và an toàn về sức khỏe, tâm lý cho học sinh.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng và nhà trường tiếp tục phối hợp xác minh, giải quyết theo quy định.

Thành Đạt
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