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Bé trai hơn 1 tháng tuổi bị bỏ lại bên cổng làng cùng bức thư nhờ nuôi giúp

Ngọc Tú

TPO - Người dân địa phương phát hiện một bé trai hơn 1 tháng tuổi bị bỏ lại bên cổng làng Quỳnh Đôi, xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An, vào tối 23/9. Bên cạnh cháu bé là bức thư với nội dung nhờ người khác nuôi dưỡng vì "hoàn cảnh không cho phép".

Ngày 24/9, lãnh đạo UBND xã Quỳnh Anh (Nghệ An) cho biết, chính quyền địa phương đang phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ thông tin và thực hiện các thủ tục cần thiết đối với trường hợp cháu bé bị bỏ rơi trên địa bàn.

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Bé trai bị bỏ rơi khoảng hơn 1 tháng tuổi.

Theo đó, vào khoảng 21h ngày 23/9, khi đi qua cổng làng Quỳnh Đôi, người dân phát hiện một cháu bé bị bỏ rơi. Bên cạnh cháu bé có một bức thư. Trong thư, người mẹ cho biết đã sinh con ngoài ý muốn. Do hoàn cảnh khó khăn nên nhờ người phát hiện nuôi giúp.

Người dân sau đó đưa cháu bé đến Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu để kiểm tra, chăm sóc sức khoẻ.

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Bức thư do mẹ cháu bé để lại.

Theo các bác sĩ, thời điểm tiếp nhận, cháu bé đang ngủ, không quấy khóc. Bé không có biểu hiện sốt, khó thở, nôn ói hay tím tái. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định đây là bé trai khoảng hơn 1 tháng tuổi, cân nặng 5kg, sức khỏe ổn định.

Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu đang chăm sóc, theo dõi sức khỏe cho cháu bé; đồng thời phối hợp với xã Quỳnh Anh tìm kiếm thân nhân và thực hiện các thủ tục theo quy định để bảo đảm quyền lợi, an toàn cho cháu.

Ngọc Tú
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