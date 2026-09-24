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Nhà nước có trách nhiệm bảo đảm chỗ ở cho người dân với giá phù hợp và thời gian dài

Nguyễn Hoàn - Như Ý

TPO - Tiếp xúc cử tri tại phường Đồ Sơn (Hải Phòng) chiều 24/9, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, sẽ sửa đổi đồng bộ các luật liên quan để giải quyết tổng thể các vấn đề, trọng tâm là Luật Đất đai. Nhà nước sẽ điều tiết và quản lý giá đất, không để giá đất tăng cao, làm tăng chi phí đầu vào của nền kinh tế.

Chiều 24/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI tại phường Đồ Sơn. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối tới các xã, phường, đặc khu trên địa bàn.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Đồ Sơn kiến nghị nhiều nội dung liên quan thủ tục giao khu vực biển; chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh và phát triển kinh tế tư nhân.

Các cử tri cũng kiến nghị cơ chế xác định giá đất làm căn cứ bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất và tính tiền sử dụng đất tại nơi tái định cư, quy định về bồi thường, di dời và hoàn trả công trình hạ tầng kỹ thuật.

Ngoài ra, việc tổ chức dạy học, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực giáo dục; cơ chế phát triển nguồn nhân lực hàng hải chất lượng cao, dịch vụ công trực tuyến cấp cơ sở… được nhiều cử tri kiến nghị, quan tâm.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng tiếp xúc cử tri phường Đồ Sơn. Ảnh: Như Ý

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao các kiến nghị trách nhiệm, tâm huyết của cử tri. Thủ tướng tiếp thu các kiến nghị với tinh thần trách nhiệm cao nhất và chỉ đạo xử lý đến cùng những vấn đề thuộc thẩm quyền bảo đảm rõ tiến độ, rõ kết quả.

Làm rõ hơn một số định hướng quan trọng trong xây dựng và thi hành các dự án luật, trong đó với dự án Luật Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, Thủ tướng nhấn mạnh, doanh nghiệp cần nhất cơ chế, chính sách minh bạch, ổn định, có thể dự báo được, dễ triển khai thực hiện và không gây rủi ro, những quy định cụ thể và phải rất khả thi trên thực tiễn.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng giải đáp các kiến nghị của cử tri Hải Phòng. Ảnh: Như Ý

Ví dụ, quy định thuế thu nhập doanh nghiệp nếu quá phức tạp thì tốn rất nhiều chi phí cho doanh nghiệp, mà quy mô doanh nghiệp nhỏ nên không khuyến khích được doanh nghiệp triển khai các hoạt động, cũng không khuyến khích được cá nhân và hộ kinh doanh lên thành doanh nghiệp. Nên những cơ chế, chính sách về thuế, nhất là thuế thu nhập doanh nghiệp phải rất đơn giản.

Liên quan dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Thủ tướng cho biết sẽ sửa đổi đồng bộ với các dự án có liên quan để giải quyết tổng thể các vấn đề, trong đó trọng tâm là Luật Đất đai.

Trong đó, điểm rất mấu chốt là Nhà nước sẽ điều tiết và quản lý giá đất, không để giá đất tăng cao, làm tăng chi phí đầu vào của nền kinh tế. Mặt khác, Nhà nước có trách nhiệm bảo đảm chỗ ở cho công dân, cho người dân với giá cả phù hợp và thời gian dài hạn, thông qua ưu tiên phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê…

"Khi Nhà nước đã điều tiết, quản lý được giá đất thì việc tính giá đất để thu hồi đất cũng như đền bù, cấp đất, giao nhà sẽ phù hợp với nhau. Và khi Nhà nước bảo đảm chỗ ở cho người dân với giá cả phù hợp và thời gian dài hạn thì nhu cầu, áp lực về sở hữu nhà sẽ giảm đi. Từ đó sẽ kiểm soát, điều tiết được từ giá đất tới giá nhà và hoạt động của thị trường bất động sản", Thủ tướng Lê Minh Hưng phân tích.

Đối với kiến nghị về triển khai Luật Phát triển đô thị, Thủ tướng cho biết hiện Bộ Tài chính đã gửi Bộ Tư pháp đề nghị thẩm định hồ sơ dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành, dự kiến trình Chính phủ trong tháng 9/2026.

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#Hải Phòng #Thủ tướng Lê Minh Hưng #Luật Đất đai #tiếp xúc cử tri #sửa đổi luật

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