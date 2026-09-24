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Hà Nội: Khởi tố giám đốc công ty vận tải đổ trộm hơn 4.500 tấn chất thải xây dựng

Thanh Hà

TPO - Nguyễn Văn Chăm - Giám đốc Công ty TNHH MTV vận tải Việt Dũng đã chỉ đạo 4 lái xe vận chuyển hơn 4.500 tấn đất thải từ công trình xây dựng đổ trộm ra khu vực đầm Xâm Thị, xã Hồng Vân, Hà Nội.

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Khu vực đối tượng đổ trộm chất thải.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Chăm (SN 1981,trú tại xã Kim Động, tỉnh Hưng Yên), Giám đốc Công ty TNHH MTV vận tải Việt Dũng về hành vi “Gây ô nhiễm môi trường” theo Điều 235 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, tổ công tác UBND xã Hồng Vân và Công an xã Hồng Vân kiểm tra công trường thi công đường Vành đai 4 thuộc khu vực đầm Xâm Thị.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện xe tải mang biển kiểm soát 29H-XXX.27 đang vận chuyển đất bùn có dấu hiệu chuẩn bị đổ thải trái phép ra môi trường.

Qua kiểm tra, lái xe khai nhận đang vận chuyển bùn thải từ một công trình nhà ở xã hội tại phường Yên Sở đến khu vực đầm Xâm Thị theo chỉ đạo của Chăm.

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Nguyễn Văn Chăm.

Quá trình điều tra xác định Chăm đã chỉ đạo 4 lái xe vận chuyển đất thải từ công trình xây dựng về khu vực đầm Xâm Thị để đổ trái phép.

Tại cơ quan Công an, Chăm đã thừa nhận tổ chức thực hiện thành công 255 chuyến xe với tổng khối lượng hơn 4.500 tấn chất thải.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

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#Ô nhiễm môi trường #Đổ thải trái phép #Hà Nội #Chất thải xây dựng #Công an điều tra

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