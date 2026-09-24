Phá đường dây dùng bột mì, hóa chất làm giả thuốc chống đột quỵ An Cung

TPO - Nhóm đối tượng tìm mua bột mì, hóa chất, chất tạo màu trôi nổi, không rõ nguồn gốc để sản xuất thành các viên hoàn An Cung giả rồi lừa bán thành sản phẩm có công dụng phòng, chống đột quỵ.

Ngày 24/9, Công an tỉnh Thanh Hóa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố, bắt tạm giam 8 bị can về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Thanh Phương Tuyền (SN 1988, trú tỉnh Đồng Tháp); Nguyễn Văn Thể (SN 1991); Bùi Thị Năm (SN 1993); Tạ Duy Hùng (SN 1971); Nguyễn Anh Ngọc (SN 1990); Nguyễn Thị Nhung (SN 1972, cùng trú Hà Nội); Nguyễn Thị Hằng (SN 1993) và Trương Thị Hồng Thắm (SN 1984, cùng trú TP.HCM).

Nhóm đối tượng trong đường dây bị khởi tố.

Cơ quan Cảnh sát cũng khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú với Vũ Thị Thúy (SN 1991, trú Hà Nội) về cùng tội danh.

Theo công an, vừa qua, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện một số tài khoản trên Zalo, Facebook đăng bán viên hoàn An Cung, quảng cáo sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ Hàn Quốc và giới thiệu công dụng liên quan đến phòng, chống đột quỵ.

Tuy nhiên, phía sau hoạt động kinh doanh này là một đường dây có sự tham gia của nhiều đối tượng tại Hà Nội, TP.HCM và tỉnh Tây Ninh.

Đối tượng Nguyễn Thanh Phương Tuyền.

Công an cáo buộc, Tuyền với vai trò là Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Dược mỹ phẩm Tami Natural Home đã làm đầu mối tổ chức sản xuất và cung cấp hàng hóa cho các đối tượng khác trong đường dây.

Nhóm này sẽ tìm mua viên hoàn, nguyên liệu trôi nổi chủ yếu là bột mì, hóa chất, chất tạo màu không rõ nguồn gốc cùng vỏ hộp, tem, nhãn mác từ Trung Quốc, sau đó vận chuyển về Việt Nam để đóng gói, hoàn thiện và đưa ra thị trường. Các sản phẩm này sau đó được quảng cáo là hàng có nguồn gốc Hàn Quốc, Trung Quốc.

Giá bán gấp 30 lần chi phí sản xuất

Với mỗi hộp An Cung giả sau khi hoàn thiện có giá khoảng 105.000 đồng. Qua nhiều tầng trung gian, từ đầu mối cung cấp đến các đối tượng tại Hà Nội, TP.HCM rồi tiếp tục phân phối cho các đại lý, sản phẩm khi đến tay người tiêu dùng được bán với giá gần 3 triệu đồng/hộp, cao gấp gần 30 lần giá thành.

Khách hàng tìm mua An Cung phần lớn là người cao tuổi, người có bệnh lý tim mạch, huyết áp và có nhu cầu sử dụng sản phẩm với mong muốn phòng ngừa các nguy cơ về sức khỏe. Trong khi đó, sản phẩm được làm từ nguyên liệu không rõ nguồn gốc, có sử dụng hóa chất, chất tạo màu và các thành phần khác chưa được kiểm soát. Việc sử dụng những sản phẩm như vậy tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Các sản phẩm viên hoàn An Cung giả bị thu giữ.

Trên tài liệu, chứng cứ thu thập, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp công an các địa phương đồng loạt khám xét 8 địa điểm là nơi ở, nơi làm việc, kho hàng và địa điểm sản xuất của các đối tượng tại Thanh Hóa, Hà Nội, TP.HCM và Tây Ninh. Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 10.000 hộp An Cung các loại, khoảng 300kg viên hoàn, tương đương hơn 1 triệu viên, 3.000 vỏ hộp, hơn 20.000 tem, nhãn mác cùng nhiều máy móc, thiết bị phục vụ việc đóng gói.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế còn phát hiện Tuyền còn tổ chức sản xuất mỹ phẩm giả với số lượng rất lớn. Dưới vỏ bọc Công ty TNHH Sản xuất Dược mỹ phẩm Tami Natural Home, Tuyền vừa tổ chức sản xuất các sản phẩm mỹ phẩm mang thương hiệu Tami, vừa sản xuất mỹ phẩm giả mang thương hiệu của một số nước như Australia, Hàn Quốc. Các sản phẩm bị làm giả gồm nhiều loại mỹ phẩm như sữa rửa mặt, nước hoa hồng, nước tẩy trang, son dưỡng...

Lô mỹ phẩm giả được nhóm đối tượng sản xuất, bán ra thị trường.

Hoạt động sản xuất mỹ phẩm giả được tổ chức với quy mô lớn, sử dụng hệ thống máy móc, dây chuyền hiện đại có sẵn tại công ty để phối trộn nguyên liệu, đóng hộp, dán tem, nhãn, bao bì thành phẩm rồi tung ra thị trường thông qua các kênh phân phối.

Các mặt hàng làm giả được sản xuất hết sức tinh vi, người tiêu dùng khó có thể phân biệt được hàng giả, hàng thật bằng mắt thường. Đến nay, công an đã thu giữ gần 20 triệu sản phẩm thuộc 64 mã hàng giả, tổng khối lượng hàng hóa, nguyên liệu, máy móc, thiết bị ước tính hơn 1.000 tấn.

Liên quan chuyên án này, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố thêm 7 bị can trong đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là mỹ phẩm do Tuyền cầm đầu.

Hiện các chuyên án đang được Công an tỉnh Thanh Hóa mở rộng điều tra.